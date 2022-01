Pagamento para servidores da Faetec é para compensar os gastos com equipamentos tecnológicos, e contratação de pacotes de internet - DIVULGAÇÃO

Publicado 14/01/2022 16:43

Os professores e funcionários da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) também recebem a segunda parcela do abono-Fundeb, que está sendo depositada nesta semana para servidores estaduais da Educação.

De acordo com a Secretaria estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Faetec já efetuou o pagamento de 4,5 mil funcionários. Estão sendo contemplados nessa nova remessa os mesmos funcionários beneficiados na primeira parcela do benefício.



O valor depositado foi de acordo com o cargo, sendo de R$ 1.373,71 para administrativos, instrutores e técnicos. Já para os docentes, a quantia varia de acordo com a carga horária de cada servidor. Os valores são entre R$751,78 e R$3.169,53. Ao todo, o valor pago foi de R$ 10.413.254,40.