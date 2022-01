Como o INPC ficou em 10,16% neste ano, o valor do teto do INSS subirá de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 20/01/2022 09:20

Rio - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oficializou o teto de reajuste para os benefícios nesta quinta-feira, 20. Com a determinação publicada pelo governo federal no Diário Oficial da União (DOU), aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo serão contemplados com um aumento de 10,16%. Na prática, isso significa que o teto de remuneração do instituto passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22. Ao todo, cerca de 12 milhões de beneficiários que recebem acima do teto nacional estavam aguardando a decisão.

Como de costume, os depósitos já com os novos valores serão liberados pela mesma sequência dos anos anteriores, ou seja, para aqueles que recebem um salário mínimo (R$ 1.212), os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro.

O valor foi corrigido quase uma semana após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de 10,16%, publicado na última terça-feira, 11, que serve como base para o reajuste. O indicador também reflete nas contribuições dos trabalhadores ao INSS por faixa salarial, e em outros benefícios, como salário-família e auxílio-reclusão.

No entanto, vale lembrar que o aumento de 10,16% só vai incidir sobre os pagamentos dos beneficiários que receberam do INSS pelo menos nos últimos 12 meses. Aqueles que começaram a ter o benefício depositado a partir de fevereiro terão um reajuste menor, de acordo com a quantidade de meses em que foi contemplado, ou seja, quanto maior for a quantidade de meses, maior o reajuste. Confira a proporção:

Recebia em janeiro de 2021 - 10,16%

Recebia em fevereiro de 2021 - 9,86%

Recebia em março de 2021 - 8,97%

Recebia em abril de 2021 - 8,04%

Recebia em maio de 2021 - 7,63%

Recebia em junho de 2021 - 6,61%

Recebia em julho de 2021 - 5,97%

Recebia em agosto de 2021 - 4,90%

Recebia em setembro de 2021 - 3,99%

Recebia em outubro de 2021 - 2,75%

Recebia em novembro de 2021 - 1,58%

Recebia em dezembro de 2021 - 0,73%

Como consultar o valor

Para checar quanto vai receber após o reajuste, os beneficiários devem acessar o extrato de pagamento referente ao mês de janeiro de 2022, que será o primeiro a vir com o aumento. Para isso, o segurado deve acessar a plataforma Meu INSS ( www.meu.inss.gov.br ) e fazer login com o CPF e a senha. No sistema, é possível conferir o número de benefício, quanto vai receber e quando esse valor será depositado.

Calendário de pagamento

Como nos outros meses, o pagamento é feito de acordo com o penúltimo algarismo do número de benefício, já que o INSS desconsidera o dígito. O número do benefício tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.999-9. Confira as datas:

Calendário de pagamentos do INSS para 2022 Divulgação