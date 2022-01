Servidores inativos e pensionistas devem fazer a prova de vida em qualquer agência do Santander - Divulgação

Servidores inativos e pensionistas devem fazer a prova de vida em qualquer agência do SantanderDivulgação

Publicado 26/01/2022 12:19 | Atualizado 26/01/2022 12:21

Rio - Os servidores inativos e pensionistas da Prefeitura do Rio, com final de matrícula 1, devem ficar atentos para o prazo limite de fazer o seu recadastramento anual obrigatório de 2022. Isso porque, a data estipulada para esse grupo realizar a prova de vida é até o final deste mês, ou seja, na próxima segunda-feira, 31.



O procedimento deve ser feito presencialmente, em qualquer agência do banco Santander do país, mediante apresentação de documento de identidade, válido em todo o território nacional, e a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).





O Recadastramento Obrigatório, em 2022, seguirá com a ordem de chamada pelo final de matrícula. Entende-se como Final de Matrícula o último algarismo antes do dígito verificador. Na matrícula 000.367-9, por exemplo, o final é 7, sendo julho o mês do recadastramento. Caso o servidor ou o pensionista não possa comparece a uma agência do Banco Santander por algum motivo, ele deverá consultar a portaria, na página do Instituto, no site http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio, ou entrar em contato com o Disque Servidor, no telefone: (21) 2599-4746, para que seja orientado sobre o procedimento a ser adotado.O Recadastramento Obrigatório, em 2022, seguirá com a ordem de chamada pelo final de matrícula. Entende-se como Final de Matrícula o último algarismo antes do dígito verificador. Na matrícula 000.367-9, por exemplo, o final é 7, sendo julho o mês do recadastramento.

Logo, após a convocação dos detentores do final 1, neste mês de janeiro, será a vez do final de matrícula 2, em fevereiro, e assim por diante: final 3, março; final 4, abril; final 5, maio; final 6, junho; final 7, julho. final 8, agosto; final 9, setembro até o final 0, em outubro.

Quando o segurado ou pensionista possuir duas matrículas, o recadastramento deverá ocorrer no mês do final de matrícula mais próximo do início do recadastramento.

"A prova de vida periódica visa ao aperfeiçoamento constante do cadastro geral de dados do Previ-Rio, a fim de prover o Instituto com as atualizações necessárias, que garantam o pagamento regular dos ex-servidores da Cidade e a seus dependentes, prevenindo fraudes e depósitos indevidos", concluiu o Previ-Rio.