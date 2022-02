Um endividado chegou ao Procon-RJ com um débito de mais de R$ 52 mil e conseguiu a redução da dívida para cerca de R$ 7 mil, parcelado em 70 vezes - Divulgação

Um endividado chegou ao Procon-RJ com um débito de mais de R$ 52 mil e conseguiu a redução da dívida para cerca de R$ 7 mil, parcelado em 70 vezesDivulgação

Publicado 07/02/2022 11:06 | Atualizado 07/02/2022 11:10

Rio - No primeiro mutirão de renegociação de dívidas do ano, o Procon-RJ bateu o recorde do número de atendimentos e de acordos de todas as edições de mutirões presenciais promovidos com as concessionárias de água e esgoto. O evento, que começou na segunda-feira passada, 31, e encerrou na sexta, 4, recebeu 1.499 consumidores que foram negociar contas atrasadas com a Cedae, Prolagos, Zona Oeste Mais, Águas do Rio, Águas de Juturnaíba e Águas de Niterói.

"Realizamos mutirões de renegociação de dívidas de forma frequente. Sempre acreditei no potencial desse tipo de evento para ajudar os consumidores. O Procon-RJ possui uma equipe unida, dedicada e empenhada para fazer o mutirão acontecer, sem eles, nada disso seria possível. Agora vamos partir para o mutirão com as instituições financeiras no Dia do Consumidor, dia 15 de março", afirmou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Um endividado chegou ao Procon-RJ com um débito de mais de R$ 52 mil e conseguiu a redução da dívida para cerca de R$ 7 mil, parcelado em 70 vezes. Um cliente da Águas do Rio, que estava com as três últimas contas atrasadas, conseguiu negociar e vai pagar o débito em 36 vezes sem juros. A Zona Oeste Mais dividiu em 60 vezes o débito de um cidadão que estava com boletos vencidos há mais de oito anos. Já a Águas de Niterói, parcelou em 42 vezes uma dívida de ligação de água.



"O grande número de atendimentos realizados mostra o quanto a população que está endividada quer pagar as contas atrasadas. O mutirão veio justamente para ajudar os cidadãos fluminenses saírem do vermelho e uma solução rápida e diferenciada para aqueles que estavam na iminência de terem o serviço cortado”, declarou Léo Vieira, secretário estadual de defesa do consumidor.