Publicado 10/02/2022 16:53

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) subiu 1,86% em janeiro de 2022. Houve aceleração com relação à taxa registrada no mês passado, de 0,66%. Com este resultado, o índice acumula variação de 1,23% em 12 meses, representando também uma aceleração na comparação com a taxa interanual apurada em dezembro, de -0,61%.

Entre dezembro e janeiro, a taxa de variação mensal do IVAR acelerou em todas as cidades componentes do índice. Considerando a tendência da variação acumulada em 12 meses, todas as cidades componentes do IVAR também apresentaram aceleração: São Paulo (de -1,83% para 0,40%), Rio de Janeiro (de 0,46% para 1,85%), Belo Horizonte (de 1,46% para 3,69%) e Porto Alegre (de -0,35% para 0,84%).

O IVAR é um índice criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil. Ver mais sobre a metodologia do índice no Box incluído ao final do Press Release.