Mais de 1,7 milhão de novos consumidores passam a poder negociar milhões de dívidas pelo Serasa Limpa NomeMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 10/02/2022 17:27

A crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 resultou em um aumento de 2,6 milhões de inadimplentes em 2021, passando de 61,4 milhões em dezembro de 2020 para 64,0 milhões no mesmo mês de 2021. Diante deste cenário, para ajudar as empresas a conceder crédito de forma mais assertiva e mitigar a falta de pagamento, além de proteger os consumidores, a Serasa Experian lança hoje o Calibrador de Inadimplência.

Com base em inteligência de dados e scores customizados, a nova solução funciona como uma espécie de vacina para aumentar a imunidade dos negócios contra a inadimplência desenfreada. Em projeto piloto realizado na pandemia com um grande varejista brasileiro, o Calibrador ajudou a diminuir a inadimplência em 7,2%, um resultado expressivo diante da atual realidade econômica.



“O aumento da concessão de empréstimos sem garantias e a inflação de dois dígitos registrada no país intensificaram a tendência de alta nos números de inadimplência em 2021. Para garantir a imunidade contra esse problema e proteger empresas e consumidores, o Calibrador funciona como uma vacina e foi desenvolvido por meio de inteligência dos dados combinada a pesos diferentes nas variáveis que compõem os modelos de score. Com isso, temos uma solução para momentos de estresse causados pela grande instabilidade macroeconômica, apoiando as empresas, protegendo os consumidores e freando o que poderia se tornar um ciclo vicioso e prejudicial para ambos. A solução Calibrador consegue ser positiva para os dois lados”, explica o diretor de Soluções de Crédito da Serasa Experian, Alex Franco.



A Serasa Experian traçou estratégias para diminuir os riscos de inadimplência, pois a empresa, que durante longo período teve um cenário de concessão de crédito estável, notou que o número de inadimplentes tinha subido até 13%. Uma política de crédito que antes funcionava passou a ser ineficiente por não estar calibrada com o cenário econômico atual, fazendo com que a companhia propensa a paralisar sua operação de crédito online.

No entanto, os especialistas da Serasa Experian implantaram a solução ideal para melhorar a performance do canal varejista e tornar mais viável a operação de crédito. Dessa forma, após três meses combinando o Calibrador de Inadimplência com o score customizado, os resultados foram promissores: um público mais aderente foi identificado, mantendo a taxa e volumetrias de aprovação e diminuindo a inadimplência em 7,2%.



“O crédito é uma ferramenta fundamental para a retomada econômica, além de empoderar os consumidores e as empresas. Por isso, para manter o mercado com crescimento saudável, ou seja, as relações entre credor e devedor, é preciso utilizar a inteligência de dados e as melhores capacidades analíticas do início ao fim: desde a concessão até a recuperação da inadimplência. É exatamente essa expertise que a Serasa Experian propõe, gerando um impacto positivo para empresas e consumidores.”, finaliza Alex Franco.