Publicado 14/02/2022 11:08

Especialista em segurança digital afirmam que golpistas aproveitam a tendência de interesse pelo SVR para tentar atrair usuários para sites falsos, que podem infectar o seu dispositivo com um vírus, malwares, roubar seus dados e até te convencer a enviar dinheiro.

"Consulte agora se você tem algum valor a receber! Saque instantâneo via PIX, mais de 7 milhões de brasileiros já consultaram e sacaram!", é o que diz a mensagem encaminhada via WhatsApp por contatos clonados.

Especialistas da Kaspersky afirmam que já foram identificados diversos sites falsos explorando o cenário. Em ambos os casos, os criminosos solicitam nome completo e CPF em troca de uma consulta no sistema. "No caso do novo golpe, a consulta verifica se há valores a receber e a promessa de saque instantâneo via PIX do montante devido pelo banco. Ao clicar no link da mensagem fraudulenta, a vítima é enviada para sites falsos que tentam se passar pelo sistema Registrato -- um deles ainda traz o logo do Banco Central para tentar transmitir mais credibilidade. Para realizar a consulta, é necessário informar o nome completo e o CPF", diz a empresa de cibersegurança.

Em ambos os casos, o site sempre mostrará que a vítima tem um valor para receber -- entre 1 mil e 4 mil reais nas simulações feitas pelos especialistas da Kaspersky. "Para realizar o saque, a vítima precisa informar a chave PIX e compartilhar o golpe com amigos via WhatsApp. Assim acontecem duas ações diferentes, após o compartilhamento: na primeira, o site pede permissão para enviar notificações pelo navegador do celular; em seguida a vítima é enviada para sites que mostram propagandas", afirma.

No entanto, a Kaspersky alerta que este site final pode variar dependendo do dispositivo e sistema operacional. "O importante nesse novo golpe é a notificação pois, ao aceitá-la, o criminoso terá um canal direto e poderá se comunicar constantemente com essas pessoas. Dessa forma, o golpista mantém um envio constante de novas mensagens fraudulentas para aumentar a quantidade de vítimas cadastradas, mas os sites falsos não precisam representar uma ameaça no primeiro momento", alerta.



Para se prevenir dos golpes, examine com cuidado o endereço do site, evitando compartilhar dados pessoais em sites diferentes dos oficiais. Além disso, é importante ficar atento aos “comunicados oficiais”, feitos pelo Banco Central.



O Banco Central também alerta que não envia links nem entra em contato com o cidadão para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais. "Ninguém está autorizado a entrar em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber. Portanto, o cidadão nunca deve clicar em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram”, conclui o BC.