Quatro a cada cinco brasileiros nunca modificam suas senhas, aponta estudoDivulgação

Publicado 17/02/2022 14:28

Rio - Você se lembra quando foi a última vez que modificou suas senhas? Se a resposta é não, temos aí um alerta. Uma pesquisa divulgada recentemente pela PSafe, sobre a confiança do brasileiro em relação à Internet, trouxe um dado alarmante: 50,58% dos respondentes, o que corresponde a um a cada dois, raramente modificam suas senhas. E pior: 27,28% revelou nunca fazer isso. Desta forma, 77,86%, o que corresponderia a quatro a cada cinco brasileiros, podem estar em risco porque há milhares de senhas disponíveis na Deep Web.



O levantamento ouviu 9.638 pessoas, usuários do aplicativo dfndr security, entre os dias 1 e 7 de fevereiro, e as projeções utilizam como base o número de usuários do sistema Android no país, que seriam 131,1 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



"Além disso, 44,08% revelaram utilizar às vezes a mesma senha em diferentes sites e contas e outros 28,51% afirmaram fazer isso sempre. Temos aí dados alarmantes, especialmente para empresas, pois os cibercriminosos podem utilizar essas credenciais para efetuarem login no sistema de uma companhia e comprometê-lo, além de acessar dados sensíveis e sigilosos. Eles podem fazer isso com pessoas físicas? Sim, mas provavelmente vão querer mirar seus ataques onde o lucro pode ser bem maior em um único ataque", alerta o CEO da PSafe, Marco DeMello.