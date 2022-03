Serão atendidos 17.519 vínculos de professores da rede estadual de ensino que cumpriram os requisitos legais - Reprodução / Google Maps

Serão atendidos 17.519 vínculos de professores da rede estadual de ensino que cumpriram os requisitos legaisReprodução / Google Maps

Publicado 04/03/2022 11:06 | Atualizado 04/03/2022 11:08

O governo do Estado do Rio de Janeiro realizará, nesta sexta-feira, o pagamento referente ao ajuste de progressão de 17.519 professores da rede estadual de ensino que cumpriram os requisitos legais. O crédito será retroativo, pago em folha suplementar e referente às progressões ocorridas no período entre setembro de 2019 e janeiro de 2022.

A Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) informou que tem trabalhado individualmente na situação de contratos que apresentaram inconsistência nos dados e tem pagamento previsto na folha de março/2022. "Não é necessária autuação de processo ou requerimento administrativo por parte do servidor para a realização desse ajuste", alegou a pasta.

De acordo com o governo do estado, mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2380-9073, 2380-9253 e 2380-9398, com a Superintendência de Gestão de Pessoas.