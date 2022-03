Faetec abre inscrições para professores que desejam integrar o Regime Adicional de Trabalho | Economia | O Dia

Faetec disponibiliza formulário para professores que desejam se inscrever no Regime Adicional de Trabalho - Divulgação

Publicado 09/03/2022 12:43

Rio de Janeiro - Os professores da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) que quiserem participar do Regime Adicional de Trabalho (RAT) já podem realizar a inscrição pelo formulário que a instituição disponibilizou nesta terça-feira, 8, na sua página . O RAT consiste no exercício temporário e excepcional da atribuição de ministrar aulas para além da carga horária regularmente estabelecida aos servidores do quadro permanente.