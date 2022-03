App atinge a marca de 1 milhão de usuários - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

App atinge a marca de 1 milhão de usuáriosMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 21/03/2022 16:33 | Atualizado 21/03/2022 17:25

O aplicativo sougov.br, solução digital implementada pelo Ministério da Economia, acaba de alcançar a marca de um milhão de usuários, de um total de 1,3 milhão de servidores do Poder Executivo Federal. Pelo app é possível acessar mais de 40 serviços que facilitam e modernizam o relacionamento do servidor com o governo.



“O sougov.br representa a transformação digital aplicada dentro do governo, voltada para o atendimento das necessidades dos nossos servidores. Com o sougov.br, entregamos ao nosso público interno soluções digitais ágeis e com a mesma qualidade que entregamos a todos os cidadãos brasileiros”, destaca o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mario Paes de Andrade.

“É inovação do início ao fim, desde a forma como a Administração Pública realiza o trabalho de gestão de pessoas em cada órgão e entidade, até o atendimento de cada servidor. E o mais importante: através do sougov.br, os servidores entendem como o meio digital pode melhorar a vida de todo mundo. É o governo atendendo pelo digital os cidadãos servidores que atendem digitalmente e presencialmente a população”, completa.



Os mais de 40 serviços disponíveis no aplicativo foram desenvolvidos para o público de 1,3 milhão de servidores públicos federais. O trabalho envolveu um olhar atento à simplicidade, facilidade de acesso e combate à burocracia.

Segundo os desenvolvedores, o foco do aplicativo é 100% no usuário e em suas necessidades. Com ele, os servidores não precisam mais ir até uma unidade de gestão de pessoas para requerer seus benefícios ou cumprir seus deveres, como solicitar licenças, declarações ou entregar, por exemplo, um atestado de saúde.



Vem mais por aí

Segundo o governo federal, o sougov.br vai oferecer outros serviços aos seus usuários, como solicitação de licença para capacitação, registro eletrônico de frequência, pedidos de férias, aposentadoria e pensão. Os serviços, atualmente disponíveis no ambiente web do Sistema de Gestão de Pessoas do governo federal, também serão totalmente migrados para o sougov.br, ao longo deste ano, caracterizando definitivamente o aplicativo como o canal único de serviços ao servidor.