Ação do Procon Carioca ocorre no prédio do Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, das 10h às 16h - Divulgação

Publicado 21/03/2022 17:20

Rio - Após a semana em que se comemorou o Dia Mundial do Consumidor, 15, o Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, decidiu manter sua equipe em ação, na sede da prefeitura, para prestar atendimento à população durante todo o mês de março.

Buscando ampliar ainda mais o atendimento ao cidadão, após o mutirão da Semana do consumidor, que terminaria na sexta-feira, 18, o órgão decidiu prorrogar a ação que ocorre no prédio do Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, das 10h às 16h.

A iniciativa possibilita que consumidores registrem queixas ou esclareçam dúvidas sobre seus direitos. Para o caso de reclamações, os interessados devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais. Durante o atendimento, as solicitações serão encaminhadas às empresas, que terão prazo de dez dias para solucionar as questões.

O diretor executivo do Instituto, Igor Costa, ressalta o compromisso do Procon Carioca no apoio ao consumidor.

"É importante ampliar as possibilidades de atender às crescentes demandas da população. Nesse foco, o Procon Carioca segue firme em suas ações em defesa dos direitos do consumidor e o mutirão é uma maneira de facilitar o atendimento, onde as reclamações podem ser encaminhadas em busca de uma solução satisfatória", afirma ele.

Os especialistas do Procon Carioca também vão orientar consumidores sobre seus direitos, além de ajudar as pessoas superendividadas, que são as que comprometem mais do que 30% dos seus rendimentos com dívidas de consumo.