Há vagas para técnico em nutrição, auxiliar em Saúde bucal, entre outrosPolícia Militar / Divulgação

Publicado 23/03/2022 18:41

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Militar inicia, nesta quarta-feira (23), as inscrições do Serviço Militar Temporário Voluntário de Saúde (SMTVS) para Oficiais e Praças. O processo seletivo simplificado para 834 vagas temporárias será operacionalizado pela Diretoria de Recrutamento e Seleção de Pessoal (DRSP), com supervisão técnica da Diretoria Geral de Saúde (DGS) e da Diretoria Geral de Odontologia (DGO).

Os profissionais de nível superior em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia, Odontologia e Serviço Social poderão se voluntariar para 421 postos voltados ao Quadro de Oficiais de Saúde (QOS).

A corporação também seleciona para 413 vagas do Quadro de Praças Especialistas em Saúde (QPMP-6) destinadas para Técnico em Enfermagem, Técnico em Instrumentação Cirúrgica, Técnico em Farmácia, Técnico em Laboratório, Técnico em Anatomia Patológica, Técnico em Radiologia, Técnico em Nutrição, Auxiliar em Saúde Bucal e Auxiliar de Veterinária.

As inscrições seguem até o dia 4 de abril. A seleção terá etapas de entrega de documentos, validação documental, avaliação curricular, inspeção de saúde e avaliação psicológica, convocação para entrega de documentos originais e habilitação à incorporação. Até a data do início do período de inscrição, os voluntários precisarão cumprir a exigência de idade mínima de 18 e máxima de 35 anos.

Os aprovados participarão do Estágio de Adaptação Militar Especial (EAME) com duração de dois meses e, após a sua conclusão, as remunerações brutas serão de R$ 10.854,74 para Oficial do Quadro de Saúde e de R$ 5.692,56 para Praça Especialista em Saúde. Este Serviço Militar Temporário Voluntário de Saúde terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até completar 2 (dois) anos de serviço ativo.

Os voluntários serão distribuídos para unidades de saúde da corporação em diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro, considerando-se as especialidades de interesse da Polícia Militar e respeitando-se os requisitos específicos exigidos, além das reservas previstas em lei para negros e indígenas e hipossuficientes econômicos.

Os parâmetros de qualificação profissional, como certificados, declarações e títulos acadêmicos, e de experiência profissional estão indicados no edital, assim como as respectivas pontuações atribuídas a cada um destes.

Todas as informações sobre a seleção estão disponíveis no endereço eletrônico https://sepm.rj.gov.br/ e em publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Os voluntários também poderão entrar em contato com a DRSP pelos telefones (21) 2333-6006 ou (21) 2333-6050.