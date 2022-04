Chuvas fortes causaram deslizamentos em Angra dos Reis, na Costa Verde - Rogério Santana/Divulgação/Governo do Estado

Publicado 04/04/2022 11:02 | Atualizado 04/04/2022 11:08

Rio - A Caixa Econômica Federal anunciou diversas medidas de apoio aos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty, na Costa Verde do Rio, Belford Roxo, Mesquita e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, atingidos pelas fortes chuvas entre quinta-feira, 31, e sábado, 2. Entre as ações, estão o caminhão-agência, que prestará serviços essenciais aos moradores, e a liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. Todas as agências dos municípios afetados passam a abrir às 9h, uma hora mais cedo, para atender a população.



Caminhão-agência



Segundo a instituição financeira, o caminhão-agência da Caixa está em deslocamento para Angra dos Reis, com chegada prevista para quarta-feira, 6. A unidade móvel de atendimento funcionará das 8h às 16h, em endereço a ser divulgado oportunamente, prestando serviços essenciais à população.



O caminhão oferece os mesmos serviços de uma agência, tais como: atendimento aos beneficiários do Auxílio Brasil, do governo federal; atendimento aos beneficiários do Abono Salarial; pagamento do FGTS; concessão de crédito; auxílio na utilização de aplicativos do banco, como Caixa Tem e app do FGTS, desbloqueio de cartão e senha de contas, dentre outros.



A movimentação de dinheiro em espécie estará disponível por meio de caixa eletrônico instalado na unidade.

Saque calamidade do FGTS



A Caixa também informou que vai liberar o saque do FGTS por calamidade nas regiões atingidas pelas enchentes. Os valores serão disponibilizados para saque após decretos municipais declarando o estado de calamidade e reconhecimento do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio de portaria ministerial.



O banco também irá auxiliar as autoridades locais no intuito de agilizar a delimitação das áreas afetadas pela calamidade. Após esta definição os trabalhadores que tiveram suas residências afetadas poderão realizar o saque do FGTS de forma digital, sem necessidade de ir a uma agência, por meio do aplicativo FGTS, na opção Saque Digital.



A solicitação será realizada de forma fácil e rápida pelo aplicativo FGTS, opção "Meus Saques", no celular, sem necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação, é possível identificar uma conta da Caixa, ou de outra instituição financeira, para receber os valores, sem nenhum custo. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00.

Caixa Seguridade



- Central de atendimento (sinistros e assistência 24 horas) com equipe reforçada e com opção específica para os moradores de áreas afetadas.



- Fluxo facilitado para acionamento de sinistro, com documentação simplificada, proporcionando celeridade ao atendimento.



- Apoio técnico no atendimento aos beneficiários de seguros.



- Prioridade na análise e aprovação – procedimento de pagamento de indenizações para processos de até R$ 10 mil: prazo de dois dias úteis, bastando enviar orçamento e fotos do imóvel.



- Centrais de atendimento para seguro residencial e seguro habitacional:



Caixa Seguradora: 0800 702 4000 – digite o CPF, opção 0 e depois a opção 5. Para sinistros: 0800 722 2492.



Caixa Residencial: serviço de assistência, com atendimento 24 horas: 0800 722 4926. Para sinistros: 0800 722 4923.



- Central de atendimento para seguro de vida: Caixa Vida e Previdência: 0800 702 4000 – Digite o CPF e depois a opção 3 para Seguro de Vida. Para sinistros: 0800 722 2492.



Contratos habitacionais



- A Caixa possibilita a pausa de até 90 dias nos contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas, mediante solicitação nas agências do banco.



- Incorporação das prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes das regiões atingidas, mediante solicitação nas agências do banco.



- A instituição financeira também dará suporte aos clientes para acionamento de seguro habitacional e procedimentos para pagamento de indenizações, de forma imediata.



Assessoria técnica



- A Caixa disponibiliza equipe técnica, com arquitetos e engenheiros, para ações de assistência em apoio aos municípios, que incluem a operacionalização de repasses de recursos e o trabalho social da Caixa.



- O banco enviou também aos municípios equipes de especialistas nas áreas de Habitação, Governo e FGTS para atender a população e prestar apoio técnico às prefeituras, auxiliando em providências urgentes.



- As prefeituras terão o apoio técnico da Caixa para levantamento dos danos e estimativa de custos para a recuperação de obras em andamento ou edificações atingidas, como pontes, vias de acesso, abastecimento de água, postos de saúde e escolas, dentre outras de grande impacto para a população.



Habitação Social



- Envio de equipes de arquitetos, engenheiros e técnicos da Caixa às regiões para prestar o apoio necessário às habitações sociais atingidas e adoção de eventuais medidas necessárias.



Financiamento a hospitais



A Caixa esclareceu que realizará pausa no financiamento para hospitais das regiões afetadas, mediante solicitação.



Condições especiais para clientes:



- Condições especiais no CDC Pessoa Física (PF), com até 60 dias de carência e até 60 meses para amortização.



- Operações de crédito Pessoa Jurídica (PJ) para capital de giro com até 12 meses de carência.



- Pausa de até três meses no pagamento de contratos de crédito comercial para Pessoas Física e Jurídica.



- Isenção de cobrança de cesta de serviços por 90 dias.



- Dispensa nos encargos de renovação de operações de Penhor de forma automática.



- Possibilidade de habilitação de carência em contratos de crédito consignado, mediante negociação com as convenentes.



A Caixa oferece diversos canais de atendimento para maior comodidade de seus clientes, como o WhatsApp Caixa (0800 104 0104), internet banking Caixa e os aplicativos Caixa Tem, Habitação Caixa, FGTS, Auxílio Brasil, dentre outros. Todos os canais podem ser consultados no endereço: www.caixa.gov.br/atendimento.