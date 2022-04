APS Almirante Barroso - Reprodução / Google Street View

Publicado 19/04/2022 14:55

A Agência da Previdência Social (APS) da Almirante Barroso, no Centro do Rio, deu início ao atendimento de Avaliação Social remota, a partir desta terça-feira (19). A unidade ganhou duas salas com computadores, câmeras de vídeo e caixas de som para realizar os atendimentos. A previsão é que 60 pessoas sejam atendidas por semana com a promessa de que o serviço amplie o acesso a uma das etapas da análise do Benefício de Prestação Continuada (BPC).



"A Avaliação Social realizada pelos assistentes sociais do INSS é uma etapa de acesso ao BPC, na qual, juntamente com a perícia médica, avalia-se a condição da pessoa com deficiência, o grau de impedimento no desempenho de atividades e a restrição à participação social", explica Joelma Cursino, chefe do Serviço Social da Superintendência Regional Sudeste III (SRSE-III).



O serviço remoto é uma opção oferecida desde julho de 2021, através da Portaria DIRBEN/INSS no 910, na Agência Avenida Brasil. Agora, com da operação na Agência Almirante Barroso, o estado do Rio de Janeiro passa a ter 54 vagas diárias, para este tipo de atendimento e cerca de 270 semanais.



A previsão é que sejam atendidos 12 segurados por dia na agência da Almirante Barroso, meta que deve ser dobrada nos próximos meses.



"A Avaliação Social remota amplia as vagas nos grandes centros, como no município do Rio de Janeiro, onde a procura é muito expressiva, aproveitando os profissionais do serviço social de lugares em que a busca pelo serviço é menor. Com isso, conseguimos atender mais cidadãos que necessitam da avaliação social para análise do benefício assistencial", explica Dina Keller, gerente-executiva Rio de Janeiro.



"Para o cidadão, o modelo remoto representa a diminuição no tempo de espera para se submeter a avaliação, além de facilidade no deslocamento", acrescenta Joelma Cursino.