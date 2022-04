Geral - Movimentaçao no SAARA para o dia das crianças, na manha de hoje. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/04/2022 16:45

De acordo com pesquisa realizada por BTG Pactual e FSB Pesquisa, 62% dos brasileiros acreditam que o País está em crise econômica, com dificuldade de recuperação. Em contrapartida, 32% avaliam que o Brasil está conseguindo superar o momento e 5% pensam que a economia vive um bom momento.

Ainda segundo o documento, no quesito "culpa", dois em cada cinco eleitores acreditam que o governo atual é o principal responsável pela crise econômica.

A pandemia vem em seguida, com 25%, governos passados, 21%, e situação internacional, 8%.

Em termos de expectativas, há um certo pessimismo por parte dos entrevistados. 60% avaliam que a inflação e o custo de vida devem aumentar nos próximos seis meses (20% acham que vão aumentar muito e 40% avaliam que vão aumentar); 43% acreditam que os atrasos em pagamentos de contas vão aumentar (13% aumentar muito e 30% aumentar) e 36% pensam que o desemprego vai piorar (9% aumentar muito e 27% aumentar).

O levantamento "O que pensa o eleitor brasileiro (rodada 2)" foi realizado via telefone, entre os dias 22 e 24 de abril deste ano, com 2 mil eleitores. A metodologia para os questionamentos utilizados nesta pesquisa foi "estimulada e única". O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2 pontos porcentuais.