Aumento mais expressivo da busca por crédito para aqueles que têm as menores faixas de renda evidencia como o recurso vem sendo utilizado por este público - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Aumento mais expressivo da busca por crédito para aqueles que têm as menores faixas de renda evidencia como o recurso vem sendo utilizado por este públicoMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 25/04/2022 18:42 | Atualizado 25/04/2022 18:44

A busca dos consumidores por crédito teve alta de 26,5% no mês passado em comparação com março de 2021. De acordo com os dados do Indicador de Demanda por Crédito da Serasa Experian, todas as faixas de renda marcaram expansão. O destaque ficou para as pessoas que recebem até R$ 500, pois registraram o aumento mais expressivo, de 30,9%, ainda no ano a ano.

De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o aumento mais expressivo da busca por crédito para aqueles que têm as menores faixas de renda evidencia como o recurso vem sendo utilizado por este público.

“O crédito não é apenas uma ferramenta para financiar projetos maiores como imóveis ou veículos. Hoje, as pessoas, especialmente as de renda mais baixa, tendem a utilizar o recurso financeiro para custear itens básicos e conseguir fechar as contas no final do mês. Apesar da alta da taxa Selic, o consumo por necessidade ainda deve permanecer no país e as linhas de crédito têm ajudado a suprir esse modelo de gastos”, disse ele.

Ainda na análise anual (março de 2021 x março de 2022), todas as regiões brasileiras mostraram um cenário positivo frente a demanda por crédito. Em ordem decrescente estão: Norte (37,6%), Sul (27,1%), Centro-Oeste (25,9%), Nordeste (25,7%) e Sudeste (25,2%).

A Serasa avalia que é prejudicial esse cenário e, com a crise, as pessoas devem buscar evitar o endividamento. Para isso, a empresa listou algumas dicas para ajudar nesse sentido. O primeiro passo é a organização. Os consumidores devem fazer uma planilha ou anotar em um caderninho todos os gastos para ter uma visibilidade maior do orçamento.

"A segunda dica é fazer um fluxo de caixa com o dinheiro que entra por mês e separe por finalidade cada parte desse valor (contas fixas, lazer, educação etc.)", apontou a Serasa.

Na falta de um fluxo de caixa consistente, é importante avaliar quais gastos podem ser cortados do orçamento. Depois, organizar as contas por prioridade e as que tiverem juros mais altos devem ser pagas primeiro. Após entender qual valor os consumidores poderão dispor mensalmente para pagar suas contas, verificar nas instituições financeiras se há uma forma de acessar linhas de crédito com juros menores.

"Na hora de quitar os débitos, é importante ficar de olho em oportunidades disponíveis no mercado que permitam a quitação com descontos e benefícios diferenciados, como a plataforma do Serasa Limpa Nome, que oferece milhares de acordos com mais de cem empresas e descontos de até 99% na renegociação das dívidas e opção de parcelamento", explicou a Serasa.

No caso de acordo parcelado, os consumidores devem se lembrar de pagar em dia todas as parcelas para evitar que o nome fique sujo novamente, além de ficar atento às dicas de educação financeira.