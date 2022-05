Prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez anúncio sobre o evento nesta terça-feira - Fabio Motta/Prefeitura do Rio

Publicado 03/05/2022 13:14

Rio - O município do Rio de Janeiro foi escolhido para sediar a primeira edição do Web Summit na América do Sul. O anúncio foi feito nesta terça-feira (3) pelo prefeito Eduardo Paes durante coletiva com os representantes do evento. Considerada a maior da Europa em tecnologias, a conferência será realizada entre os dias 1ª e 4 de maio do próximo ano, no Riocentro, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.



Após receber propostas de vários municípios brasileiros, o Web Summit selecionou a capital fluminense como cidade-sede do evento pelos próximos seis anos. De acordo com a organização da conferência, o país tem uma economia de tecnologia e startups em rápida expansão e abriga atualmente 21 unicórnios, que são empresas que chegam a um valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão. O Brasil é a nona maior economia do mundo e a única da América Latina entre os dez principais mercados globais de unicórnios.



"O Rio sempre esteve no palco de importantes eventos para o mundo. Agora, novamente, estamos liderando e trazendo as melhores empresas, talentos e investidores para discutir tecnologia e inovação aqui. O Rio já tem tradição em sediar grandes eventos internacionais e estamos muito orgulhosos por termos sido escolhidos como a primeira cidade da América Latina a realizar um evento dessa magnitude", disse Paes, que espera transformar o Rio na capital da inovação na América Latina.



A agência de atração e promoção de investimentos da cidade, a Invest.Rio, foi a responsável pela intermediação da candidatura do município. "O evento marca o início de uma parceria entre a cidade do Rio e o grupo Web Summit para transformar o ecossistema tecnológico em toda a América Latina. Estamos confiantes de que o Web Summit encontrou seu novo lar para as próximas décadas e certos de que serão um importante parceiro na construção de uma cidade mais sustentável, tecnológica e inclusiva junto conosco", declarou o CEO da Invest.Rio, Rodrigo Stallone.



Web Summit Rio vai reunir milhares de líderes empresariais e gigantes da tecnologia de todo o mundo na cidade, impulsionando a economia local e o ecossistema de tecnologia. De acordo com o fundador e CEO da conferência, Paddy Cosgrave, só no ano passado, o Brasil teve mais de dez empresas atingindo o status de unicórnio, arrecadando US$ 9,4 bilhões, o triplo do que foi arrecadado em 2020.



"Estamos muito satisfeitos em trazer um novo evento para uma das cidades mais emblemáticas do mundo. Espero que o Web Summit Rio se torne um dos maiores eventos de tecnologia do planeta. O Rio é visto como um dos destinos mais quentes para a indústria de tecnologia. Investidores internacionais estão de olho na América Latina, e no Brasil em particular, atraídos por algumas das startups mais badaladas da região. Sentimos que é o lugar para estar agora e mal podemos esperar para ter nosso primeiro Web Summit Rio em 2023", disse Cosgrave.

O Web Summit Lisboa cresceu e se tornou o evento de tecnologia mais influente do mundo. De acordo com o Wall Street Journal, o evento trouxe mais de 200 milhões de euros para a economia portuguesa durante a semana do evento no seu primeiro ano. Entre as empresas que abriram seus escritórios em Lisboa desde 2016, primeiro ano do evento, estão a Mercedes, com 300 empregos; BMW, com 600; Google com 1 mil; Cisco, com mais de 200 postos de trabalho; Revolut, com 400 vagas; Nokia, com 100; Uber, com 250; Zalando, com 150; e Pipedrive, com outros 100.