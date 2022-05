Confira as melhores promoções e sorteios para o Dia das Mães - Divulgação

Publicado 07/05/2022 07:00

Rio - Ainda sem ideias de como presentear neste Dia das Mães gastando menos de R$ 150? O DIA separou dicas e opções para economizar nas compras deste ano. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), os brasileiros devem procurar itens mais baratos para presentear as mamães.

O levantamento aponta também que roupas, calçados e acessórios são os produtos mais procurados na data em 2022, com um crescimento de 1,4% em relação ao ano passado.

Confira as ofertas:

Shopping

No Botafogo Praia Shopping, O Boticário está oferecendo o kit presente Liz com o Liz desodorante colônia 100ml, creme desodorante hidratante corporal 250g e uma caixa de presente de R$ 179,80 por R$ 149,90. A Centauro também anunciou a promoção da Camiseta Fila Basic Sports de R$ 89,99 por R$ 69. E a Imaginarium divulgou a oferta do Massageador Multifuncional Corpo e Alma por R$ 149,90.

No Shopping Boulevard a Hering anunciou a oferta de duas blusas estampadas, em viscose, por R$ 119. A loja Constance também divulgou a Rasteira Vermelha Pirâmide Monocromática por R$ 99,99 e a Miceli Style ofereceu o Colar Mãe Banhado a ouro 18k com garantia por R$ 90.

Já no Madureira Shopping, a Riachuelo exibiu a oferta do Vestido Curto Feminino Evasê Animal Print Onça Marrom Camelo por R$ 139,90. O Boticário também anunciou o Estojo Floratta Blue por R$ 149,90 e a Mr. Cat oferece a Carteira M Pesponto Três Faces Mascado por R$ 149,90.

O Shopping Nova América anunciou que a Decathlon vai oferecer a Camiseta Run Dry Kalenji 3 peças por R$ 99,99. A loja Zux sugeriu a Camisa Feminina/Casual Margot Lisa Viscose Slub Span por R$ 79,90 e a loja Zappato oferece a Sandália Salto Grosso Couro de R$ 179,99 por R$ 149,99.

No shopping Nova Iguaçu a loja Empório oferece desconto no Vestido Midi Marinho com Babado por R$ 99,90. Na Havaianas a Mochila Saco está disponível por R$ 149,99 e a loja Imaginarium anunciou a Garrafa Porta Cápsulas Doses de Beleza por R$ 79,90.

O Shopping Metropolitano Barra divulgou que a loja Anacapri sugere a Rasteira Tiras Cruzadas como presente para o dia das mães por R$ 89,90. A loja On Store também anunciou a Sandália Rasteira Feminina Vizzano por R$ 39,90 o Pijama Chique Feminino Comfy manga curta xadrez azul por R$ 49,99, o tênis feminino Peluche por R$ 59,90 e o vestido Comfy Wide liso verde oliva por R$ 89,99.



Lojas



As Lojas Americanas também divulgaram algumas sugestões de presentes até R$ 150. Entre eles, a Churrasqueira Elétrica Cadence GRL 810 Grill Menu - 110V por R$ 134,99, a Prancha Titanium Blue Britânia Bivolt por R$ 129,99, a Cafeteira Single Caf 211 Vermelha Cadence 127 por R$ 107,59, o Perfume Cacharel Amor Amor Feminino Eau de Toilette 30ml por R$ 104,97. Além dessas, a loja ainda indicar a compra do Abridor de Garrafa Onca por R$ 43,89, a Garrafa com infusor por R$ 109,89.



A loja Submarino indica a compra do Headset Tech Dealer Rosa - Xbox 360 por R$ 61,99, o livro Mulheres Que Correm Com Os Lobos, capa dura por R$ 39,90 e a Cafeteira To Go O'clock, Ocaf205-220v, Cadence por R$133,28.



A Shoptime também oferece produtos como a Escova Secadora Cadence Sublime 4x1 Branca - 127v por R$ 99,99, o jogo de banho Algarve Marfim 5 Peças da coleção Casa & Conforto por R$ 139,99 e a carteira de mão Macadamia Spikes Caramelo por R$ 79,99.

