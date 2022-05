Alunos do Consórcio Cederj no novo polo de educação a distância de Mesquita. Na foto: Victor Hugo Coutinho Auzier e Milena de Souza Torres - Gabriel Lobo/Divulgação

Publicado 09/05/2022 13:23

As inscrições do Vestibular Cederj 2022.2 foram prorrogadas até o dia 15 de maio. O exame cobra uma taxa de R$ 89 e o estudante deve quitar o valor até 16 de maio. Ao todo, são 7.589 vagas distribuídas por 16 cursos na modalidade semipresencial.

As graduações oferecidas são: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Química, Licenciatura em Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.

O concurso contará com aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que pretende utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas por cada universidade. Travestis e transexuais que desejarem utilizar o nome social, devem enviar e-mail para [email protected] , informando o número de requerimento e o nome a ser inserido.



Os aprovados serão alunos regularmente matriculados nas seguintes instituições consorciadas: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).