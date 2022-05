Contran informa que o RNPC será implementado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União em até 180 dias - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/05/2022 15:52

O Conselho Nacional de Trânsito publicou decidiu beneficiar condutores cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) que não tenham cometido infrações durante o prazo de 12 meses. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (9).



Previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o objetivo do RNPC é cadastrar condutores que não cometeram infração de trânsito sujeita à pontuação durante o período de 1 ano.



A Deliberação nº 257 prevê que o condutor deve autorizar o seu cadastro no RNPC por meio de aplicativo ou outro meio eletrônico regulamentado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).A partir daí, a pessoa será incluída no Registro, independentemente de comunicação pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

A autorização prévia serve como um "consentimento do condutor para que os demais cidadãos visualizem seu cadastro no RNPC", diz a deliberação. A consulta ao registro é pública, basta ter em mãos o nome completo e CPF do condutor.

Ainda de acordo com a publicação, o RNPC pode ser utilizado para a concessão de qualquer benefício sendo eles fiscais ou tarifários, na forma da legislação específica de cada ente da federação. O registro será implementado pelo Denatran em até 180 dias.