Paes decretou o calendário para pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do município - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 31/05/2022 11:32 | Atualizado 31/05/2022 13:07

O prefeito Eduardo Paes sancionou, nesta segunda-feira, 30, um decreto que define o calendário de pagamento do segundo semestre para servidores ativos, inativos e pensionistas do município do Rio, além dos depósitos da primeira e segunda parcelas do 13º salário. A medida foi divulgada nesta terça, 31.

A norma considera o decreto de 15 de outubro de 2021 que estabelece o pagamento da categoria para o segundo dia útil do mês. A Secretaria Municipal de Fazenda, agora, adotará as providências para realizar os depósitos nas datas determinadas.

Confira o calendário

Folha Mês Dia Normal Julho 02/08/2022

Agosto 02/09/2022

Setembro 04/10/2022

Outubro 03/11/2022

Novembro 02/12/2022

Dezembro 03/01/2023 Primeira parcela do 13º Julho 07/07/2022 Segunda parcela do 13º Dezembro 15/12/2022





Servidores do estado

O calendário de pagamento dos salários dos 461.706 servidores ativos, inativos e pensionistas do estado para 2022 foi divulgado em fevereiro deste ano. Os vencimentos devem ser quitados até o terceiro dia útil de cada mês e a primeira parcela do 13º salário será repassada em 30 de junho.



Em 2021, o governo do estado antecipou os salários dos funcionários públicos por 14 vezes consecutivas, efetuando os pagamentos antes do 10º dia útil.

Confira o calendário do estado