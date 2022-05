Nascidos em outubro poderão ter acesso a saque extraordinário do FGTS nesta quarta-feira - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Nascidos em outubro poderão ter acesso a saque extraordinário do FGTS nesta quarta-feiraMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 31/05/2022 14:39

Os trabalhadores nascidos em outubro poderão receber o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor de até R$ 1 mil, a partir da quarta-feira, 1º de junho. As movimentações estarão disponíveis até 15 de dezembro deste ano.

Se a poupança do trabalhador que recebeu os créditos não for movimentada até essa data, os recursos serão retornados à conta do FGTS, com os valores devidamente corrigidos.

O crédito é feito em conta poupança social, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal, e pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem.

O valor disponível para saque pode ser consultado no site da Caixa ( https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx ) ou pelo aplicativo do FGTS, disponível em Android e IOS.

Calendário de saques:

Pessoas nascidas em outubro recebem nesta quarta-feira (1° de junho), enquanto os nascidos em novembro recebem no dia 8 de junho. Uma semana depois é a vez dos nascidos em dezembro, que poderão fazer o saque extraordinário do FGTS no dia 15 de junho.