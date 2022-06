Prefeitura Rio de confirma ponto facultativo que prolonga o 'feriadão' de Corpus Christi em quatro dias - Daniel Castelo Branco

Publicado 10/06/2022 11:44

Rio - O governo estadual e prefeitura do Rio decretaram ponto facultativo para o corpo de servidores públicos na próxima sexta-feira, 17, que será 'emendado' ao feriado de Corpus Christi, comemorado na quinta-feira, 16. Com isso o 'feriadão' chega a quatro dias, considerando o fim de semana.

Segundo o Decreto 48.124, publicado no Diário Oficial do Estado (DO) nesta sexta-feira, 10, os servidores cujas atividades forem essenciais à prestação dos serviços públicos, como hospitais e unidades de saúde, além de segurança pública, não estão contemplados pelo decreto de ponto facultativo.