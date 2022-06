Próximo sorteio da Mega-Sena pode pagar um prêmio acumulado de cerca de R$ 52 milhões - Divulgação/Loterias Caixa

Publicado 12/06/2022 10:24

São Paulo - Não foi dessa vez. Pelo terceiro sorteio seguido, a Mega-Sena acumulou no concurso de número 2490 realizado neste sábado, 11, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Na próxima quarta-feira, 15, a premiação chega a R$ 52 milhões.

Embora nenhuma aposta tenha acertado as seis dezenas no sorteio de sábado (11, 16, 17, 41, 46 e 59), a

quina teve 65 apostas ganhadoras, no valor de R$ 65.482,06 para cada uma delas. E a quadra registrou 5.432 premiados, com R$ 1.119,38 para cada apostador.



As apostas para o concurso 2.491 estão abertas e podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.