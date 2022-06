Aplicativo Caixa Econômica Federal- FGTS. - Reprodução

Aplicativo Caixa Econômica Federal- FGTS.Reprodução

Publicado 15/06/2022 10:35

Rio - A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (15) o último depósito de até R$ 1 mil do saque emergencial do FGTS. Cerca de 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro receberão os valores na conta poupança digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários.



Em todo o calendário de pagamento, serão liberados cerca de R$ 30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de beneficiários com direito ao saque.



O maior montante pago foi o de trabalhadores nascidos em janeiro, depositado no dia 20 de abril. De acordo com a instituição, 3,9 milhões de pessoas foram beneficiadas na primeira fase, totalizando, aproximadamente, R$ 2,7 bilhões em pagamentos. Os valores foram liberados de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do trabalhador.



Após a liberação do crédito, será possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos. Além disso, os trabalhadores poderão fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR code nas maquininhas, tudo por meio do aplicativo do banco.



O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou até mesmo de outro banco. É possível ainda realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.