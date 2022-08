Entre os serviços disponíveis, está a emissão de cotas do IPTU 2022 - Reprodução/Prefeitura do Rio

Publicado 25/08/2022 08:04 | Atualizado 25/08/2022 12:20

Rio- A Secretaria de Fazenda e Planejamento retorna, a partir desta quinta-feira, 25, o atendimento presencial para os serviços de IPTU e ISS. As consultas e serviços on-line via Portal da Prefeitura do Rio continuam indisponíveis para a população devido ao ataque hacker, ocorrido no último dia 15

Segundo a prefeitura, o retorno do atendimento presencial só está sendo possível devido ao restabelecimento da rede interna da administração municipal.

Confira os serviços disponíveis presencialmente:



Serviços disponíveis do ISS



Certidão de ISS

Desbloqueio de senha web

Parcelamento

Abertura de processos e cumprimento de exigências

Impugnação/recurso

Depósito Administrativo

Vistas de processo

Cobrança

O Visto Fiscal está atendendo somente para abertura de processo e ciência. A Certidão de Visto Fiscal não está disponível.

Serviços disponíveis do IPTU

Emissão de cotas do IPTU 2022

Consulta de processos

Abertura de processos

Certidão de Elementos Cadastrais

Emissão de cotas de parcelamentos não inscritos em Dívida Ativa

A Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica ainda está aguardando liberação do sistema da Dívida Ativa, que segue inoperante.

Onde posso ser atendido?



O atendimento do ISS é feito na sede da Prefeitura do Rio, na Rua Afonso Cavalcanti, 455 – 2ª sobreloja – Cidade Nova – prédio anexo, das 9h às 16h.

O IPTU atende na sede da Prefeitura, na Cidade Nova, Centro do Rio, e também nos postos de atendimento (SACs) localizados no Barra Shopping, West Shopping e Norte Shopping, nas zonas Oeste e Norte do Rio.

Endereços:

Barra Shopping – Avenida das Américas, 4.666 – Barra da Tijuca – 3º piso, Centro Médico, Sala 326 A

West Shopping – Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande – Loja 282

Norte Shopping – Avenida Dom Helder Câmara, 5474 – Loja 3021 – Cachambi – Cobertura – Vida Center

O Serviço de Atendimento ao Contribuinte da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SAC) funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Outros serviços que também retornaram

Nesta quarta-feira, 24, o site Nota Carioca retomou o funcionamento para a população, após quase 10 dias fora do ar. Além de emitir notas, também já é possível fazer a substituição dos Recibos Provisórios de Serviços (RPS) emitidos enquanto o sistema estava inoperante.

Os técnicos também conseguiram restabelecer os sistemas de pagamento da Secretaria de Fazenda , na segunda-feira, 22. Com isso, o pagamento dos salários dos servidores e de fornecedores está garantido, segundo a prefeitura. Também foram depositados benefícios de servidores, como auxílio creche, auxílio moradia e auxílio medicamento.

No momento, o Portal da Prefeitura segue funcionando como plataforma de informação aos cariocas e só deixará de fazer este serviço quando todo o sistema estiver normalizado. Ainda não há previsão de retorno.

A Procuradoria do Município informa que o sistema da dívida ativa permanece inoperante.