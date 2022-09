Procon notifica Uber por taxas extras em corridas no Rock in Rio - Divulgação/ Procon-RJ

Procon notifica Uber por taxas extras em corridas no Rock in Rio Divulgação/ Procon-RJ

Publicado 10/09/2022 17:06 | Atualizado 10/09/2022 17:09

Rio - O Procon-RJ notificou a empresa de transporte por aplicativo, Uber, por cobranças extras em corridas para a região do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, onde acontece o Rock in Rio até domingo, 11. Segundo o órgão, a empresa tem cobrado até R$ 44,40 em taxas extras para o evento.



Analistas do Procon identificaram a cobrança de R$ 36,40 em "cobrança extra de evento especial da Uber" e outros R$ 8 de "cobrança extra da Uber por local". As taxas, no entanto, não ficam visíveis para os passageiros na hora de solicitar a corrida, apenas nos recibos.

“A cobrança da taxa extra não é informada previamente ao consumidor. Ele só toma conhecimento quando verifica o recibo final, ou seja: quando já pagou pelo serviço. E não na hora em que a corrida é agendada”, explicou Marcos Vinícius Almeida, assessor da Gerência de Fiscalização do Procon.



Na notificação, o Procon ressaltou que as cobranças não estão sendo feitas apenas para quem vai ao evento, mas também aos passageiros que vão para locais sem relação com o Rock in Rio.



O órgão solicitou explicações sobre as cobranças, valores praticados e os locais em que a empresa cobra a taxa extra. O Procon ainda pede justificativas para a cobrança das taxas e recomenda a suspensão delas, além da devolução dos valores aos consumidores. A Uber ainda não se pronunciou publicamente sobre o pedido do Procon-RJ.



O diretor do instituto, Igor Costa, ressaltou que o Procon Carioca está em ação para garantir que a norma seja cumprida. “Nossa equipe está a postos no local para intermediar questões que dizem respeito à observação das normas ditadas pelo Código do Consumidor”, disse.