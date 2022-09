Atendimentos seguem funcionando normalmente - Alexandre Simonini/Detran.RJ

Publicado 15/09/2022 08:02 | Atualizado 15/09/2022 09:19

Rio- Após três dias fora do ar, o teleatendimento do Detran.RJ normalizou o funcionamento, nesta quinta-feira, 15. O serviço havia sido interrompido pelos funcionários da BS Tecnologia , empresa terceirizada que presta o trabalho ao órgão, por falta de pagamento.

O Detran.RJ informou que pagou a BS, no entanto, a empresa não repassou o dinheiro aos colaboradores. O pagamento deveria ter sido feito na quinta-feira, 8, mas foi efetuado apenas nesta quarta-feira, 14.

O advogado da BS Tecnologia, Jander Daurício, informou que após o salário ser pago, ainda na quarta-feira, 14, alguns funcionários já retomaram o serviço, porém, a normalização ocorreu apenas nesta quinta-feira, 15, com o retorno de todos os colaboradores.

Vale ressaltar que os usuários também podem fazer agendamentos através do site do Detran.RJ . No canto direito da página, há as opções "veículo", "habilitação", e "identidade". Basta clicar na opção desejada e selecionar o serviço e escolher a data de atendimento.