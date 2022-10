Economia - Fila para recadastramento do CadÚnico no CRAS Nelson Mandela, na Rua da Regeneraçao, em Bonsucesso, zona norte do Rio de Janeiro. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/10/2022 21:26 | Atualizado 13/10/2022 21:59

Rio - Após a população enfrentar grandes filas para se cadastrar ou atualizar os dados do CadÚnico , a Secretaria de Assistência Social (SMAS) anunciuou que ampliará o horário de atendimento nos 47 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) nesta sexta-feira (14). Os postos funcionarão das 7h às 19h neste dia. Vale lembrar que o prazo limite para atualização é apenas para aqueles que se inscreveram no CadÚnico entre 2016 e 2017.

Na noite desta quinta-feira (13), o Ministério da Cidadania prorrogou novamente o prazo de revisão de dados das famílias inscritas no CadÚnico, que encerraria amanhã. O beneficiário terá mais 30 dias para atualizar as informações junto aos municípios.

Desde janeiro do ano passado, 404.434 novas inscrições e 347.509 atualizações de cadastros foram feitas, divulgou a SMAS. Essa demanda foi progressiva: desde outubro do ano passado, aumentou cerca de 500%. Ainda segundo a secretaria, os 47 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), estão com capacidade para atender 90 famílias cada um, com 300 computadores em operação, das 8h às 17h, de segunda a sexta, totalizando 4.230 atendimentos diariamente.



O CadÚnico tem validade de dois anos. As famílias beneficiárias que se inscreveram no Auxílio Brasil entre os anos de 2016 e 2017, que estão em Averiguação Cadastral, precisam atualizar o cadastro até esta sexta (14). Quem não conseguir atualizar poderá ter o benefício bloqueado temporariamente, até que atualize seus dados e volte a recebê-lo. Até terça-feira (11), 83.384 famílias precisavam atualizar seus dados.



Mesmo tendo se inscrito ou atualizado seus dados, o cidadão só saberá se o benefício será pago pelo governo federal. Os Cras apenas inscrevem e atualizam. Não têm autonomia para decidir quem ou quando receberá no benefício. A base do CadÙnico na cidade d Rio, atualmente, é de 912.317 famílias. Esse é o total de famílias cadastradas pela Prefeitura do Rio ao longo dos anos.



Os Cras não fazem agendamentos e nem distribuem senhas para atualização ou novo cadastro no CadÚnico. Qualquer responsável familiar pode fazer um pré-cadastro no aplicativo Cadastro Único, do Ministério da Cidadania, com o prazo de até 120 dias para comparecer ao CRAS e finalizar sua inscrição.

Ainda segundo a secretaria, um aplicativo de agendamento nos Cras será lançado até o fim deste mês. A ferramenta está sendo desenvolvida por especialistas da Prefeitura do Rio, informou a secretária municipal de Assistência Social, Maria Domingas Pucú.



QUEM PODE SE INSCREVER

- Famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa;

- Famílias com renda mensal maior de meio salário-mínimo por pessoa, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo, ou querendo algum programa ou benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões.



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER O CADASTRO

- CPF ou Título de Eleitor do responsável pela família;

- Para as demais pessoas da família, é necessário, pelo menos, um desses documentos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento; CPF; Carteira de Identidade (RG); Carteira de Trabalho; Título de Eleitor;

- No caso de indígenas e quilombolas, pode ser apresentado qualquer um desses documentos ou a Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI).



Com os documentos em mãos, você deve ir a um posto de cadastramento na sua cidade ou a um CRAS. É importante comprovação de endereço, como conta de água ou de luz, ou uma declaração assinada de próprio punho pelo responsável familiar.



QUANDO É NECESSÁRIO ATUALIZAR O CADASTRO

Se você mudar de endereço ou de telefone, tiver alguma alteração em sua renda mensal ou no estado civil, no nascimento, adoção ou falecimento de algum membro da família, o seu cadastro deve ser atualizado presencialmente.