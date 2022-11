O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 803 milhões no período - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 803 milhões no períodoMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 03/11/2022 15:33 | Atualizado 03/11/2022 15:34

Depois de encerrar setembro com saídas líquidas de US$ US$ 3,850 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 2,021 bilhões em outubro, até o dia 28, informou nesta quinta-feira, 3, o Banco Central (BC).

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 803 milhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 45,209 bilhões e retiradas no total de US$ 44,406 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de outubro, até o dia 28, foi positivo em US$ 1,219 bilhão, com importações de US$ 19,246 bilhões e exportações de US$ 20,465 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,283 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,647 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 14,535 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 24 a 28 de outubro) para o Brasil ficou positivo em US$ 4,819 bilhões.

O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 1,338 bilhão na semana, resultado de aportes no valor de US$ 12,717 bilhões e de envios no total de US$ 11,379 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 3,480 bilhões, com importações de US$ 5,018 bilhões e exportações de US$ 8,499 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 992 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,378 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 6,129 bilhões em outras entradas.

Acumulado do ano

O fluxo cambial do ano até 28 de outubro ficou positivo em US$ 19,357 bilhões. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 18,786 bilhões. Já no ano fechado de 2021, houve entrada líquida de US$ 6,134 bilhões.

A saída líquida pelo canal financeiro foi de US$ 15,518 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 478,504 bilhões e de retiradas no total de US$ 494,022 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 34,875 bilhões, com importações de US$ 195,656 bilhões e exportações de US$ 230,531 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 29,463 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 51,793 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 149,275 bilhões em outras entradas.