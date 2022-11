Utilização da capacidade instalada nas fábricas também teve retração - Reprodução

Publicado 04/11/2022 10:43

Brasília - Os indicadores da indústria de transformação mostram um quadro de desaceleração em setembro, segundo pesquisa Indicadores Industriais, divulgada nesta sexta-feira, 4, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O faturamento real da indústria de transformação teve recuo de 0,2% em relação ao resultado de agosto, na série livre dos efeitos sazonais.

Apesar da queda, o faturamento tem trajetória de alta desde novembro de 2021, o que faz com que o indicador se encontre 7,9% acima do patamar de setembro de 2021, segundo dados da CNI.

"Apesar da desaceleração registrada nesse mês, existem elementos que podem afetar positivamente a indústria de transformação, entre eles a recomposição contínua da renda da população, que permite a sustentação do consumo dos bens industriais, e a reorganização da cadeia de suprimentos, que alivia a pressão sobre os custos de produção", avalia a economista da CNI, Larissa Nocko.

As horas trabalhadas na produção caíram 1,1% em setembro na comparação com o mês anterior. Mas o índice também mostra tendência de crescimento desde 2021. Na comparação com setembro de 2021, a alta é de 3,3%.

Já o emprego industrial caiu pelo segundo mês consecutivo. A pesquisa mostra uma queda de 0,4% em setembro na comparação com agosto. "Trata-se do segundo mês consecutivo de queda, o que sugere a perda do ritmo de crescimento do emprego após as sucessivas altas apresentadas desde o segundo semestre de 2020. Na comparação com setembro de 2021, a alta foi de 0,6%", diz a CNI.

Enquanto isso, a massa salarial real da indústria de transformação teve ligeira alta de 0,3% em setembro, ante agosto, na série livre de efeitos sazonais. Apesar da variação pequena, destaca a CNI, o índice registrou o quarto mês consecutivo de crescimento, acumulando alta de 5,5% na comparação entre maio e setembro. Em relação a setembro de 2021, a massa salarial registra crescimento de 6,4%.

Da mesma forma, o rendimento médio real dos trabalhadores da indústria teve o quarto mês consecutivo de alta, com avanço de 0,7% em setembro. Entre maio e setembro, o indicador acumula alta de 4,9%.

O levantamento mostra ainda que a Utilização da Capacidade Instalada (UCI) recuou 0,1 ponto porcentual em setembro, na comparação com agosto, ficando em 80,2% na série livre de efeitos sazonais. "Apesar de ser a sexta queda consecutiva da UCI, o indicador se encontra acima dos 80% desde março de 2021, patamar superior ao praticado antes da pandemia. Na comparação com setembro de 2021, o indicador apresenta recuo de 2,3 pontos percentuais", destaca a CNI.