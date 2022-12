CTIO da TIM, Leonardo Capdeville - Divulgação/Patricia Alves

CTIO da TIM, Leonardo CapdevilleDivulgação/Patricia Alves

Publicado 12/12/2022 05:00

Os moradores do estado do Rio que aguardam ansiosamente pela chegada do 5G podem comemorar: a TIM Brasil tem planos de ampliar a cobertura para todo território estadual a partir de 2023. Hoje, somente a capital possui o novo sinal de transmissão. Ou seja, municípios como Niterói e São Gonçalo, por exemplo, ainda não têm a conectividade. As informações foram confirmadas pelo CTIO da empresa, Leonardo Capdeville, na última quinta-feira, 7, durante encontro com a imprensa em São Paulo.



Ainda de acordo com Capdeville, até o fim deste mês a TIM se tornará a primeira empresa privada a estar presente em todos os municípios brasileiros, com ao menos uma antena de telefonia móvel 2G, 3G, 4G ou 5G em cada cidade. Além disso, estão nos planos da companhia lançar banda larga em todo o Brasil, em parceria com a V.tal, e fornecer conexão de internet em rodovias após o fechamento de acordo. Entretanto, a data em que o projeto entra em vigor ainda não foi divulgada.

Em setembro deste ano a cidade do Rio passou a receber o sinal 5G. O projeto foi implementado durante o Rock In Rio . "O maior desafio foi instalar cem antenas simultaneamente. Foi como se tivéssemos pegado um projeto e o multiplicássemos por cinco", conta Capdeville.

Já sobre as facilidades, o CTIO elogiou a legislação carioca, que facilitou a implementação da nova tecnologia. O Rio foi a primeira capital brasileira a regulamentar a instalação de antenas de telefonia com a tecnologia 5G, ao aprovar a Lei Complementar nº 234/2021, em outubro do ano passado. "A nova lei facilitou muito. Em Belo Horizonte, por exemplo, tivemos algumas dificuldades por conta das normas defasadas".

O 5G tem esse nome, pois é a quinta geração de redes móveis. Ela pode chegar à velocidade entre 1 e 10 gigabits por segundo, uma diferença de 100 vezes ou mais em relação ao 4G, além de ter menor "tempo de resposta", o que permite mais rapidez para a entrega dos pacotes. Com isso, a informação sai de um aparelho e chega a outro de forma quase imediata, o que é essencial para a automatização de processos e, por esse motivo, o 5G é considerado um impulsionador de novas tecnologias.

Qualidade do serviço

Ainda durante o evento, Capdevile comentou sobre o futuro das empresas de telecomunicação. "Mais para frente, o que vai fazer a diferença é a qualidade do serviço. O preço vai ficar equivalente e o consumidor procurará qual operadora lhe atende mais, qual resolve os problemas dele", opina.

O CTIO ainda teceu críticas às empresas que apelam ao mais barato. "Ninguém é o mais barato sempre. A opção de ser mais barato é limitada porque depois é preciso se igualar ao preço de mercado para garantir a sobrevivência do negócio. Logo, é a experiência do cliente que fica", conclui.

Já o CEO da TIM Brasil, Alberto Griselli, celebrou o fato de a companhia estar "inovando e popularizando a tecnologia 5G no Brasil". "Terminaremos o ano com a maior cobertura móvel do Brasil. E, no 5G, estamos preparados, temos mais antenas em uso do que os competidores somados”, afirmou.





*A repórter viajou a convite da TIM