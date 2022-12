'Precisamos de melhorias', disse Campos Neto - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 13/12/2022 13:47 | Atualizado 13/12/2022 13:49

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 13, que o BC é autônomo, ao ser questionado se a mudança de governo pode alterar projetos digitais tocados pela instituição. Na ocasião, ele também confirmou que deve continuar à frente do banco até o fim do seu mandato em 2024.



"O Banco Central tem autonomia. Eu fico no cargo mais dois anos. Grande parte dos projetos do BC não são de um presidente ou de uma equipe, são da instituição. Eu peguei um legado muito bom do meu antecessor, que construiu vários caminhos, várias pontes", afirmou, durante evento organizado pelo portal 'Poder360' com apoio do PicPay.



Segundo Campos Neto, a agenda de inovação não deve mudar com a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o chefe do BC, estas pautas foram adotadas pelos funcionários da autarquia e vão continuar independentemente, considerando que a digitalização é exponencial e que "não podemos perder esse caminho".

No entanto, ele disse brevemente, sem dar detalhes, que outros setores podem ter "mais adaptações".



"Acho que, na outra parte, pode haver mais adaptações. Nessa parte, na visualização do que é o futuro financeiro, vejo que é um pouco independente. Minha resposta é de que não vai mudar com o novo governo. Precisamos de melhorias", afirmou Campos Neto.