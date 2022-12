Lula e Aloizo Mercadante - Divulgação/Ricardo Stuckert

Lula e Aloizo MercadanteDivulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 13/12/2022 17:16 | Atualizado 13/12/2022 18:10

São Paulo - O ex-ministro Aloizio Mercadante será o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A informação foi revelada, nesta terça-feira (13), pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um evento no Centro Cultural Banco do Brasil, sede da equipe de transição de governo.

"Vai acabar a privatização no país, Mercadante. Vi críticas sobre você e que você vai ser presidente do BNDES. Não é mais boato. Aloizio Mercadante será presidente do BNDES", declarou Lula.

Mais cedo, Mercadante fez críticas a como o atual governo tem atuado na pasta, dizendo que assim que Lula assumisse o cargo, haveriam "drásticas mudanças".

"O governo disse que a situação fiscal está muito boa. Tá muito boa para quem? Educação não tem livro didático, reajuste de merenda, bolsa de estudos da Capes. Na Saúde, não tem recursos para a Farmácia Popular, tratamento de câncer, em cada uma das áreas. Para qualquer área que a gente tem olhado não tem dinheiro: para a defesa civil, desastres naturais, não tem investimento em obras hídricas estruturantes e nem prevenção contra desastres naturais", completou.

Mercadante é o atual presidente da Fundação Perseu Abramo, que está ligada ao PT. Ele é formado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP), e mestre pela Universidade de Campinas (UNICAMP). O nome de Aloizio era muito levantado para assumir o cargo, mas não agradava o mercado.