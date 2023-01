Rio já recebeu mais de 170 mil turistas de cruzeiros na temporada 2022-2023 - Divulgação/Píer Mauá

Publicado 08/01/2023 05:00

Rio - A cidade do Rio de Janeiro já recebeu 175.557 turistas desde o início da temporada de cruzeiros. E esse número ainda vai aumentar. Segundo o Píer Mauá, a previsão é quase 500 mil visitantes passem pela cidade até 17 de abril. Com isso, o município poderá ter uma injeção de R$ 350 milhões na economia, prevê a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação.

Para se ter uma ideia da demanda de pessoas que vão desembarcar na cidade, somente entre sexta-feira, 6, e este domingo, 8, pelo menos 19.970 turistas — passageiros dos navios MS Marina, Costa Firenze, MSC Seaview, Costa Fortuna e MSC Musica — passarão pelo município. Os números robustos já apontam para a temporada mais procurada da década, informou a CVC Brasil.

A temporada de cruzeiros começou em 28 de outubro. Ao todo serão 37 gigantes que atracarão por aqui, sendo 26 navios internacionais e 11 nacionais. Destes, 10 estarão pela primeira vez no Rio. Até abril, também estão previstas 86 escalas nacionais e 35 internacionais.

"O setor de turismo é um dos grandes vetores do desenvolvimento econômico do Rio. A temporada 2022/2023 de cruzeiros vai ser a maior dos últimos anos, contribuindo para aumentar a arrecadação da cidade, além de gerar emprego e renda para os cariocas”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio, Chicão Bulhões.



A estimativa é de que cada passageiro gaste, em média, cerca de R$ 700 nos pontos de escala ou nas cidades de embarque e desembarque. Vale ressaltar que ainda há o impacto indireto gerado pela vinda dos cruzeiros, como abastecimento (de comidas e combustível), impostos e empregos temporários.

Modalidade mais em conta

O mercado de turismo tem a modalidade de cruzeiros mais curtos. Geralmente, as embarcações saem de Santos (SP) e vão até a Ilha Grande e Angra ou esticam até o Rio. Nesses casos, as viagens têm duração de três a cinco dias.

Procurada pela reportagem, a CVC Brasil informou que houve um aumento de procura por cruzeiros em todos os destinos da temporada brasileira. "Temos nove embarcações pelo Brasil, 184 roteiros e mais de 780 mil leitos em seis meses (de novembro de 2022 a abril de 2023). O número de leitos é 47% superior à temporada de 2019/2020", informou a companhia em nota.

A companhia também revelou que "já sente um aumento na procura de consumidores por solicitações de orçamentos para viagens ao longo de 2023" e que este ano é visto de forma positiva pelo setor de turismo devido ao número de feriados nacionais prolongados. Serão nove, no total, contra cinco em 2022.

Confira opções de cruzeiros curtos

Costa Firenze – 4 noites



Saída de Santos no dia 19 de março e passando pelo Rio de Janeiro.



A partir de R$ 2.489 por pessoa (taxas inclusas).





MSC Preziosa – 3 noites



Saída de Santos em 09/abril e passando por Búzios.



A partir de R$ 2.469 por pessoas (taxas inclusas)