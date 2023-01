A ministra Daniela Carneiro se reuniu com representantes do setor aéreo - Ministério do Turismo/Divulgação

Publicado 19/01/2023 11:29 | Atualizado 19/01/2023 11:29

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, iniciou o diálogo com o setor de aviação em busca de soluções que tornem o preço das passagens aéreas mais acessíveis no país — uma das prioridades da sua gestão. Na terça-feira, 17, uma reunião com representantes da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz, e da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata), Marcelo Pedroso, discutiu ações que podem reduzir custos operacionais do setor e, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que mais brasileiros possam utilizar o modal.

“Precisamos construir juntos aos órgãos competentes soluções para reduzir os altos preços das passagens aéreas e possibilitar que mais brasileiros voem pelo país. Ações como essa são fundamentais para criarmos bases sólidas de fortalecimento do turismo brasileiro, um dos resultados esperados da missão a mim confiada pelo presidente Lula”, destaca Daniela Carneiro.

Entre os itens da pauta estiveram as atuais políticas de precificação do combustível e tributária incidentes sobre o segmento, que é responsável pelo deslocamento de mais de 90 milhões de pessoas no Brasil – número antes da pandemia de Covid-19.

Segundo a Abear, a melhoria no ambiente de negócios no país pode resultar na redução de 17% do preço do querosene utilizado na aviação. Atualmente, combustíveis e lubrificantes representam 39% dos custos de um bilhete aéreo. Assim, uma eventual diminuição poderia impactar positivamente os valores pagos pelo passageiro.

Também foram tratados temas como o fomento à aviação regional, conectando mais cidades pelo país, além da realização de investimentos na promoção de destinos pouco conhecidos. Por fim, Sanovicz e Pedroso se colocaram à disposição para debater ações que impactem positivamente o preço das passagens e democratizem o acesso aos serviços de aviação no país.