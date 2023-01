Economia

Risco de calote da Americanas pode tirar R$ 7 bilhões de bancos

De acordo com executivos do mercado financeiro, Bradesco, Santander, Itaú Unibanco, Safra, BTG Pactual e Banco do Brasil são, pela ordem, as instituições com os maiores volumes de empréstimos concedidos à companhia

Publicado 19/01/2023 17:10 | Atualizado há 2 horas