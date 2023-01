Governador do Rio, Cláudio Castro - Divulgação Governo do Estado/Rogério Santana

Governador do Rio, Cláudio Castro Divulgação Governo do Estado/Rogério Santana

Publicado 19/01/2023 18:53

Rio - Em seu terceiro dia de missão governamental em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o governador Cláudio Castro apresentou as oportunidades de negócios no Estado do Rio de Janeiro aos membros do Conselho das Américas, que promove o livre comércio no continente. A reunião desta quarta-feira (18/01) reuniu 30 investidores multinacionais.



"É uma honra ser convidado para expor um pouco dos avanços do Estado do Rio, que passou nos últimos dois anos por um processo de reconstrução da sua imagem e da sua economia. Hoje, o Rio de Janeiro está de volta ao caminho da prosperidade e com a sua credibilidade mundial recuperada. Por isso, é importante estarmos, aqui, dialogando com empresas que representam grande parte dos investimentos privados dos Estados Unidos para a América Latina", ressaltou o governador.



Segundo Castro, mais de R$ 100 bilhões em investimentos privados e públicos estão em andamento no estado, que é sede do maior empreendimento privado da América Latina: o Porto do Açu, que inaugurou a primeira usina termelétrica em 2021 e ganhará a segunda até 2025.



Crescimento das atividades econômicas



No encontro, o secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Vinicius Farah, destacou o crescimento das atividades econômicas, resultado do investimento na política de desenvolvimento. Hoje, o nível da economia fluminense retomou o patamar acima do período pré-pandemia, registrando aumento de 4,1% no PIB, em 2021.



- Tivemos como destaque a construção civil, com crescimento de 6,7%, consequência dos recursos aplicados em infraestrutura, viabilizados a partir da concessão dos serviços de saneamento. A indústria de transformação também se destacou: aumentou 6,2%. O setor de serviços, fortemente impactado pela pandemia, foi outro segmento que também fechou com taxa positiva: + 4,4% - explicou Farah.



Localização estratégica



O vice-governador Thiago Pampolha ressaltou que o Rio é o 2º maior estado brasileiro em exportações e o 3º em importações, apresentando, em 2022, um superávit de US$ 18,9 bilhões no comércio exterior, o dobro de 2021. Além disso, Pampolha lembrou aos empresários sobre a localização geográfica estratégica do Estado do Rio como uma das principais atrações para novos negócios.



- O Rio de Janeiro fica a menos de quatro horas das principais capitais da América do Sul e tem, em um raio de 500 quilômetros, 40% de todo o mercado consumidor do Brasil, além de grande malha ferroviária, portos e aeroportos para o incremento de importações e exportações - afirmou o vice-governador.



Conselho das Américas



Atualmente, o Conselho das Américas conta com cerca de 215 membros, empresas internacionais de diversos setores que buscam os princípios de desenvolvimento econômico e social, estado de direito, livre mercado e democracia.



"Foi um prazer receber o governador Cláudio Castro e sua comitiva para ouvir sobre a transformação do Rio de Janeiro, sua agenda de investimentos e os planos de negócios disponíveis para os empresários", disse a presidente e CEO do Conselho das Américas, Susan Segal.