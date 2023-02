As novas unidades da rede atacadista serão abertas no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Nova Iguaçu - Reprodução

As novas unidades da rede atacadista serão abertas no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Nova IguaçuReprodução

Publicado 02/02/2023 15:57

Estado com a segunda maior presença da marca no Brasil, o Rio de Janeiro ganhará novas lojas do Assaí Atacadista em 2023. Até o momento, cinco novas unidades já estão confirmadas e a empresa segue com o desenvolvimento de novos projetos que poderão se somar ao total de inaugurações até o fim deste ano. A confirmação dá sequência ao plano de expansão da rede atacadista, que concluiu 2022 com 60 inaugurações em todo o país no período, um recorde histórico para a companhia e para o setor do atacado alimentar.

As unidades confirmadas estão localizadas tanto na capital fluminense como nas cidades de Niterói, São Gonçalo e Nova Iguaçu. Ao todo, as cinco filiais deverão gerar cerca de 2.500 novos empregos, entre diretos e indiretos, para a região. Após finalizadas, estas aberturas encerrarão as conversões dos pontos de hipermercados adquiridos pelo Assaí em 2021 no Estado.

Além das conversões, o atacadista segue avaliando as oportunidades para dar continuidade ao seu processo de expansão orgânica (quando as lojas são construídas do zero), o que deve trazer novas lojas para o Estado também em 2023.

Apenas no Rio de Janeiro, o atacadista fez cinco inaugurações em 2022, chegando ao número de 32 lojas no total. Além da capital, o Assaí já está presente nos municípios de Cabo Frio, Araruama, Campos de Goytacazes, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti e Macaé.

A expansão do Assaí beneficia não só os clientes, mas também a população local com criação de emprego e renda. Em 2022, a companhia gerou cerca de 22 mil vagas de trabalho em todo o país, tornando-se um dos 5 maiores empregadores privados do Brasil.