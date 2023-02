Donos de mais de 1,4 milhão de veículos já pagaram o IPVA 2023 - Reprodução

Donos de mais de 1,4 milhão de veículos já pagaram o IPVA 2023Reprodução

Publicado 09/02/2023 16:38 | Atualizado 09/02/2023 16:40

Rio - Com o fim do prazo de pagamento da primeira parcela ou da cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023, os donos de 1.449.091 veículos já pagaram ao menos uma parcela do tributo. Desse montante, 796.013 optaram pelo pagamento integral. O número é semelhante ao do ano passado, quando 1.425.344 IPVAs foram total ou parcialmente pagos após o vencimento da primeira parcela. A frota de veículos com imposto a pagar é de cerca de 3,7 milhões de veículos.



Quem perdeu o prazo ainda pode quitar o tributo. Para isso, o primeiro passo é emitir a Guia de Regularização de Débitos (GRD) no Portal do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda (https://portal.fazenda.rj.gov.br/ipva/) ou no site do banco Bradesco (www.bradesco.com.br). Vale lembrar que há incidência de multa por atraso de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros (taxa Selic). Além disso, o atraso no pagamento do IPVA impede a transferência de propriedade do veículo.



“Aproveitei o desconto de 3% para pagar o imposto à vista e cumpri com a minha obrigação. Agora é rodar com o carro tranquilo”, afirmou o funcionário público Carlos Alberto Mangefeste, de 62 anos.



O IPVA é uma importante fonte de receita para o estado e também para os 92 municípios fluminenses, que têm direito a 50% da arrecadação do tributo. O calendário será retomado no dia 23 deste mês, com o vencimento da segunda parcela para os veículos com placa final zero.

Calendário de vencimento do IPVA/2023, pagamento em cota única ou em três parcelas:

Final de Placa: 0

Vencimentos: 23/jan — 23/fev — 27/mar



Final de Placa: 1

Vencimentos: 24/jan — 24/fev — 28/mar



Final de Placa: 2



Vencimentos: 25/jan — 27/fev — 29/mar



Final de Placa: 3

Vencimentos: 26/jan — 01/mar — 04/abr



Final de Placa: 4

Vencimentos: 27/jan — 02/mar — 05/abr



Final de Placa: 5

Vencimentos: 30/jan — 03/mar — 11/abr



Final de Placa: 6

Vencimentos: 31/jan — 06/mar — 12/abr



Final de Placa: 7

Vencimentos: 01/fev — 08/mar — 13/abr



Final de Placa: 8

Vencimentos: 02/fev — 09/mar —14/abr



Final de Placa: 9

Vencimentos: 03/fev — 3/mar — 18/abr