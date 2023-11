Consumo de bebidas pode crescer até 40% durante o calorão - Freepik

Publicado 15/11/2023 15:46 | Atualizado 15/11/2023 16:09

Rio - Com as ondas de calor intenso que atingem o Brasil , a população tem buscado opções para se refrescar. Entre elas, uma das preferidas é reunir amigos na mesa de bares ou restaurantes e pedir uma bebida bem gelada. Estimativas da Abrasel mostram que esse comportamento não apenas proporciona alívio aos consumidores, como também impulsiona significativamente o faturamento nos estabelecimentos, que deve crescer em até 15% nos dias de maior calor.

Os impactos gerados pelo aumento das temperaturas são percebidos especialmente no segmento de bebidas, com destaque para a cerveja. “Durante o calor, é natural que as pessoas busquem consumir bebidas mais refrescantes, como cervejas, drinks e sucos gelados. Com isso, a expectativa é de que a procura gere um crescimento de até 40% no faturamento com bebidas, contribuindo no resultado dos bares e restaurantes”, afirma Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.