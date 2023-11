Praia do Leme ficou lotada na manhã desta quarta-feira - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 15/11/2023

Rio - Após uma noite de chuva forte , o Rio terá calor e tempo instável nos próximos dias. Nesta quarta-feira (15), a temperatura deve chegar à máxima de 38º C, ajudando os cariocas que aproveitaram o feriado para ir à praia. No entanto, pancadas isoladas de chuvas moderadas a fortes estão previstas para chegar acompanhadas de raios no fim da tarde e à noite.

Na quinta-feira (16), o calor aumenta, podendo atingir 40º C. O céu deve ficar nublado durante o dia e um aguaceiro volta a cair ao entardecer. Além disso, há previsão de ventos fracos a moderados.

O cenário de sexta-feira (17) deve ser parecido com o dia anterior. Apesar de um leve declínio, a temperatura continua alta, ficando entre 36º C e 24º C. A manhã será parcialmente nublado, tendo um aumento de nuvens ao longo do dia e chuva à tarde.

Durante o fim de semana, os cariocas que se aventuraram no feriado não devem retornar às praias. Áreas de instabilidade associadas a uma área de baixa pressão poderão causa chuvas moderadas a fortes acompanhadas de raios no sábado (18). O calor segue firme e forte, podendo chegar a 39º C durante o dia.

O tempo instável fecha o fim de semana no domingo (19), com previsão de um novo aguaceiro na cidade. O calor, no entanto, deve ter um grande declínio em relação aos dias anteriores. A previsão aponta uma máxima de 32º C e mínima de 22º C.

Almoço completo na praia

A família do supervisor de segurança Filipe Mendes, de 40 anos, não perde uma oportunidade de aproveitar a praia do Leme, na Zona Sul do Rio. Basta o céu dar brecha que eles saem Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para se refrescar no mar. Entre os mergulhos, é importante se manter bem alimentado e Filipe está sempre preparado.

"Trouxemos bife acebolado, pão francês, salaminho, sanduíche natural, água, refrigerante, amendoim, frutas... Temos uma vegana com a gente, então tem fruta e sanduíche natural para ela, pão com ricota. Tem uns salgadinhos aqui também. Não podem faltar alimentos que saciam a fome, como um sanduíche natural. Não pode faltar! E água, claro. Com esse calor, um sanduíche natural é importante, assim como a água", contou Filipe.

Para curtir o feriado, o supervisor de segurança foi dar um mergulho com a mulher Michelle Mendes, 40 anos; os dois filhos, Daniel e Ester Siston, de 6 e 17; a irmã Gisele Siston, 36, e a sobrinha Julia Soares, de 18. Na noite de terça-feira, ele já preparou toda a comida e deixou separada na geladeira. Filipe explicou que os preços das comidas na praia são abusivos e, por isso, costuma levar o almoço completo.

"Sempre costumamos levar comida para a praia porque os preços não são acessíveis. Em Copacabana, você tem até como se alimentar em algumas ruas. Consegue comer uma alimentação mais em conta, mas precisa sair da areia e dar uma caminhada. Isso a gente não pretende fazer e não faz. Se você vem para a praia, você quer ficar na praia, né? Se alimentar na praia é muito caro", reclamou.

Os gastos da comida também são divididos na família. Filipe leva sua parte e Gisele prepara mais alimentos para que todos possam compartilhar. Em outros passeios, o grupo também tem o costume de levar a própria refeição.

"Por exemplo, se vamos para a Quinta da Boa Vista, com certeza levamos comida. Se vamos a um parquinho, a gente faz o nosso piquenique. São comidas que dá para transportar no ônibus, no carro... São compactas, não tem problema para carregar. Às vezes, rola um frango assado, preparado na noite anterior, um arroz e uma farofa. Rola um almoço", revelou.

Com o cooler e as bolsas térmicas cheias, eles chegaram cedo e se surpreenderam quando a praia começou a lotar. Agora, a família já se prepara para fazer um belo almoço na praia do Leme.