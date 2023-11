Queda de árvore no Alto da Boa Vista - Reprodução / Redes sociais

Queda de árvore no Alto da Boa VistaReprodução / Redes sociais

Publicado 15/11/2023 08:11

Rio - O Rio de Janeiro sofreu com quedas de árvores e alagamentos em diversos pontos durante a madrugada desta quarta-feira (15). Após dias de calor , a cidade foi atingida por fortes chuvas desde a noite de terça-feira, causando, inclusive, queda de granizo em bairros da Zona Oeste.

Nas redes sociais, cariocas compartilharam imagens de bolsões d'água no Catete, Zona Sul do Rio, bairro apelidado de 'Veneza Carioca' em dias de chuva. "Em poucos minutos, já estava vendo a galera voltar na contramão aqui na rua porque estava alagado lá na esquina da Rua do Catete", comentou um perfil.

No Catete, além da principal via do bairro, também foram registrados bolsões na Rua Bento Lisboa e Rua Pedro Américo. Ainda na Zona Sul, houve alagamento na Avenida Borges de Medeiro, próximo à Praça Marcos Tamoyo, na Lagoa, e na Avenida Infante Dom Henrique, no Flamengo, altura do monumento Estácio de Sá.

Vias do Centro do Rio também sofreram com o acúmulo de água, como as ruas Frei Caneca, Visconde do Rio Branco e dos Inválidos. Na Zona Norte, houve bolsão na Linha Vermelha, altura de Ilha do Governador no sentido Centro.

O Centro de Operações do Rio (COR) também registrou quedas de árvores em diferentes pontos da cidade. Na Zona Oeste, houve ocorrência na Rua Pedro Gregório da Silva, em Bangu. Outros pontos de quedas de árvores são: Largo da Carioca e Praça Cristiano Otoni, no Centro, e Alto da Boa Vista, na Zona Norte.

Em nota, a Defesa Civil informou que monitora as condições do tempo no estado e atuou em 50 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o território fluminense, incluindo cortes de árvores e salvamento de pessoas. Não houve registro de mortes.

Chuva de granizo

O município do Rio entrou em estágio de mobilização na noite desta terça-feira e retornou à normalidade às 6h. Houve queda de granizo por volta das 21h40 em bairros da Zona Oeste. Os mais atingidos foram Senador Camará, Bangu e Guadalupe. De acordo com o Alerta Rio, houve registro de chuva muito forte nas estações Bangu (12.6mm) e Av. Brasil/Mendanha (11.4mm).