Planejamento é essencial para manter as contas no azul, defendem educadores financeirosPixabay

Publicado 24/12/2023 05:00

Rio - Ano novo chegando e na lista de resoluções sempre tem uma meta relacionada à vida financeira. Muita gente se pergunta como economizar dinheiro sem deixar de viver ou pagar contas, mas o que poucos sabem é que é possível economizar sem sofrer por isso. Na maioria das vezes são os maus hábitos que distanciam as pessoas de conseguirem gerenciar bem o seu dinheiro. A boa notícia é que, com algumas mudanças na rotina, é possível ver uma luz no fim do túnel e conseguir ter uma vida financeira organizada, defendem especialistas em finanças.

A educadora financeira Simone Sgarbi frisa que a solução para não passar apuros todo ano encontra-se na organização financeira com antecedência. Segundo ela, o ideal é que a pessoa comece a se programar no início de 2024 já pensando no ano seguinte. "O janeiro de 2025 tem que ser projetado agora e não em dezembro [do próximo ano]. Não adianta. Se a pessoa não se organizou durante o ano, o dinheiro não vai cair no colo dela", diz.

Mas, calma! Se você chegou no fim do ano com dívidas e já vai iniciar 2024 em uma situação financeira complicada, a educadora explica como se planejar. Basicamente há três tipos de contas: as fixas, que chegam todos os meses, sempre com o mesmo valor. Entram nessa categoria as contas de aluguel, internet e streaming, por exemplo. As variáveis, que também chegam todos os meses, mas o valor oscila. Contas de água, luz e gás estão nesta categoria. E as contas sazonais, que chegam em um determinado período do ano, presentes de Natal, renovação de seguros e datas comemorativas.



Para Sgarbi, a organização das contas fixas é a mais fácil, já que ela pode ser feita uma vez só no ano. No entanto, ela contém uma pequena armadilha, na qual a maioria das pessoas cai. “No momento de listar as contas fixas, costuma-se esquecer de colocar as datas em que elas serão reajustadas”, diz.

Segundo a educadora financeira, isso pode fazer muita diferença no orçamento familiar, porque impossibilita agir no período para negociar o reajuste. “Pelo menos uma vez por ano, todos os anos, você deve conversar com a prestadora do serviço para tentar evitar o aumento ou até conseguir um desconto”, sugere.



Diferentemente das contas fixas, as variáveis refletem o comportamento do indivíduo. Neste sentido, de acordo com Sgarbi, o controle delas passa pela mudança de comportamento. Para entender melhor como funcionam os hábitos de consumo e estar ciente do que é preciso fazer para economizar, a educadora financeira recomenda que, antes de tudo, faça-se uma compilação de pelo menos três meses dessas contas. “O ideal é 12 meses, mas nem todo mundo tem tempo e disposição para analisar todo este período de conta de supermercado, por exemplo", ressalta.



Com o extrato do período, fica mais fácil ponderar uma média dos gastos mensais com as contas e saber o valor que é preciso economizar. Conforme Sgarbi, a missão ficará um tanto mais fácil estipulando pequenas metas, como, por exemplo, diminuir em 10% a conta de luz. Aqui, ressalta a educadora financeira, dois pontos são essenciais: definir um objetivo a ser alcançado com a redução e celebrar as conquistas. “Se a pessoa não tiver muito claro o motivo de suas ações, ela desistirá mais rápido, porque é muito difícil viver na escassez. O mesmo acontece com a celebração. A pessoa precisa ter a sensação de realização, senão acaba desestimulada”, diz.



Para as contas sazonais, vale o mesmo: é preciso organizar-se com antecedência. Se dar presentes em datas comemorativas é importante para a pessoa, ela deve programar-se para não ficar “atolada” em contas de cartão de crédito. “Faça agora uma lista de todas as pessoas a quem você pretende dar presente neste ano e já vá guardando um dinheiro mensalmente para esse objetivo”, orienta.



Sgarbi também ressalta a importância de se criar e nomear investimentos financeiros para cada fim almejado. Isso vale tanto para o dinheiro que será utilizado para o pagamento de material escolar e matrícula no começo do ano, como para o que será despendido na compra de presentes de Natal. Sem falar naquele que custeará as contas correntes da casa. “Dar nome aos investimentos é imprescindível. O dinheiro precisa ter uma direção, senão ele se perde. Ao fazer isso, você perceberá que durante o ano as finanças começarão a encaixar-se mais facilmente como peças em um jogo de tetris”, conclui.



Por fim, o mentor de empresários André Minucci aconselha que a pessoa interessada em melhorar a própria vida financeira invista em conhecimento sobre o assunto, além de comparar preços antes de efetuar compras. "Ao realizar compras, a comparação de preços é uma prática inteligente que permite aos consumidores tomar decisões informadas e otimizar seus gastos. O compromisso em gastar menos do que se ganha, anotar despesas diárias para criar consciência financeira e, principalmente, investir em conhecimento, são chaves", explica.

PARA SE PROGRAMAR

Confira o índice de reajustes de 2024

IPTU

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é cobrado de quem tem um imóvel urbano. Cada cidade escolhe os critérios para a cobrança e o valor varia conforme a avaliação do imóvel. Alguns fatores como o tamanho do terreno, a localização, a área construída e o tipo de acabamento influenciam no valor venal do imóvel. A base de cálculo usa essas informações para depois multiplicar o valor venal pela alíquota que cada município estabelece para o IPTU. A Prefeitura deve divulgar o índice de reajuste no início de janeiro.

IPVA





O custo do IPVA varia de acordo com o veículo, pois é calculado com base na alíquota sobre o valor de mercado do veículo definido pela Tabela Fipe, e de acordo com o Estado. Cada Detran tem autonomia para definir essa alíquota. Por exemplo, em 2023, no Rio de Janeiro a porcentagem foi de 4%. Portanto, se um carro custa R$ 83 mil na Tabela FIPE, o IPVA será 4% desse valor.



Além disso, cada Detran define o calendário de vencimento do pagamento do tributo, sendo os dígitos finais da placa do veículo usados como referência. Por isso, é importante ficar atento aos calendários divulgados no início de cada ano, acessando o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento de cada estado. O IPVA é um tributo pago anualmente por proprietários de veículos para o Estado. Vinte por cento do valor arrecadado vai para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O restante é dividido: metade para o Estado — o resto para o município de registro do veículo, podendo ser destinado a vários setores, taiscomo educação, segurança e infraestrutura.O custo do IPVA varia de acordo com o veículo, pois é calculado com base na alíquota sobre o valor de mercado do veículo definido pela Tabela Fipe, e de acordo com o Estado. Cada Detran tem autonomia para definir essa alíquota. Por exemplo, em 2023, no Rio de Janeiro a porcentagem foi de 4%. Portanto, se um carro custa R$ 83 mil na Tabela FIPE, o IPVA será 4% desse valor. A Secretaria Estadual de Fazenda já diculgou o calendário de pagamento para o próximo ano Além disso, cada Detran define o calendário de vencimento do pagamento do tributo, sendo os dígitos finais da placa do veículo usados como referência. Por isso, é importante ficar atento aos calendários divulgados no início de cada ano, acessando o site da Secretaria da Fazenda e Planejamento de cada estado.

Matrícula escolar

As mensalidades das escolas particulares deverão aumentar, em média, 9% em 2024, de acordo com levantamento feito pelo Melhor Escola, site buscador de escolas no Brasil. Ao todo, 979 colégios de praticamente todos os estados, com exceção de Roraima e Tocantins, responderam ao questionário. Há instituições que manterão o mesmo valor praticado em 2023 e há também reajustes que chegam a 35% de aumento.

Material escolar

O material escolar é outro item que costuma pesar nos orçamentos das famílias no início de janeiro, podendo ter uma diferença de 200%, dependendo do local em que se compra. Diante desse fato, o professor Max de Ciências Contábeis Bianchi Godoy, do Centro Universitário de Brasília (Ceub), frisa que, antes de ir às compras, o mais inteligente é fazer uma lista dos itens que são indispensáveis para evitar gastos desnecessários.

Outra dica importante especialista é estabelecer previamente um limite de orçamento e verificar quais materiais serão utilizados primeiro pela instituição de ensino. “Hoje em dia, os estabelecimentos mandam os orçamentos até via aplicativo de mensagem. Antes de comprar os itens, garanta que você não vai gastar mais do que pode”, alerta.