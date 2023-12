Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Valter Campanato/Agência Brasil

Ministro da Fazenda, Fernando HaddadValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 06/12/2023 09:27 | Atualizado 06/12/2023 09:49

O Ministério da Fazenda informou na manhã desta quarta-feira, 6, que o titular da pasta, ministro Fernando Haddad, retornou no período desta madrugada para Brasília depois da viagem da última semana para países do Oriente Médio e Alemanha, e que não participará da Cúpula do Mercosul que ocorre na cidade do Rio de Janeiro.

"(Ele) se dedicará aos temas da agenda econômica ainda pendentes no Congresso Nacional", avisou a assessoria sobre os compromissos de Haddad nos próximos dias.

Temas cruciais para as contas da União, como o veto presidencial à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, e a votação do projeto de lei que trata da tributação das chamadas bets, são alguns dos assuntos de interesse do Executivo no Legislativo.

Enquanto o veto deve ser apreciado em reunião do Congresso Nacional marcada para quinta-feira (7), a votação das apostas esportivas e eletrônicas ainda não tem data definida.