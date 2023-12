Dados foram divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (6) - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 06/12/2023 11:13

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 61,947 bilhões com juros em outubro, após esta rubrica ter encerrado setembro com um gasto de R$ 81,714 bilhões, informou nesta quarta-feira, 6, o Banco Central.

Conforme o BC, o Governo Central (Tesouro Nacional, INSS e Banco Central) teve no décimo mês de 2023 despesas na conta de juros de R$ 52,102 bilhões.

Os governos regionais (estados e municípios) registraram gastos de R$ 9,337 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 508 milhões.

No ano, a despesa do setor público com juros acumulada é de R$ 610,819 bilhões, ou 6,89% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto, em 12 meses, o resultado negativo é de R$ 720,108 bilhões, o que representa 6,80% do PIB.