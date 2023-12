Turistas tentam garantir suas reservas para aproveitar o Réveillon da Cidade Maravilhosa - Divulgação

Publicado 18/12/2023 05:00

Rio - Os setores voltados para o turismo na Cidade Maravilhosa apostam em uma movimentação aquecida com a festa do Réveillon de 2023. Segundo levantamento do Sindicato de Hotéis e Meio de Hospedagem do município do Rio de Janeiro (HotéisRio), mais da metade (61,84%) dos quartos de hotéis já estão reservados para a noite da virada.

Os dados indicam um crescimento em relação à primeira prévia, em 9 de novembro, quando a ocupação estava em 54,74%. O indicador deu um salto de sete pontos percentuais entre novembro e o início de dezembro, revelando aumento da procura dos turistas.

O estudo ainda destaca que alguns bairros já estão acima da média na capital fluminense, como o Leme e Copacabana que lideram com 71,85% de ocupação, seguida por Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e São Conrado com 66,62% e Ipanema e Leblon com 66,07%.

"O Rio de Janeiro é muito procurado porque é a opção perfeita, pois atende todos os tipos de público. Além do maior Réveillon do mundo, a cidade oferece excelentes opções de lazer em um ambiente de beleza natural sem paralelo, combinadas com uma gastronomia de qualidade internacional e uma cultura ímpar. O visitante pode desfrutar disso tudo hospedado na mais moderna rede hoteleira da América Latina", afirma Alfredo Lopes, presidente do HotéisRio.

Segundo os hoteleiros ouvidos pela pesquisa, as reservas para as ceias oferecidas pelos hotéis já ultrapassaram 50% e devem chegar a 100% até o dia da festa.

"O ano de 2023 demonstrou crescimento expressivo, comparado a 2022. Uma recuperação tanto em ocupação, com os diversos eventos, quanto em evolução em diária média. Assim, o crescimento para o Réveillon tem sido bom, comparado com igual período do ano anterior", aponta o Jorge Chaves, diretor Comercial e de Operações dos Hotéis Othon.

Chaves diz que a rede já superou 80% de ocupação e que a empresa já vem se preparando há alguns meses para a alta demanda, com compra antecipada de material, contratação de funcionários, treinamento, desenvolvimento de novos serviços, além de ações específicas.



"Tivemos um crescimento de mais de 15% no mês de novembro no quadro de funcionários, e no momento, estamos ainda em contratação para 39 funções. Os mais necessários são camareira, garçom e cozinheiro. O reforço das áreas operacionais são fundamentais para este período, para atender o aumento da ocupação e o grau de exigência de quem busca uma experiência completa no final do ano", explica.

Os interessados em se candidatar para as vagas devem ser inscrever pela internet no link: https://hoteisothon.pandape.infojobs.com.br/

O diretor comercial ainda conta que o hotel fará uma grande festa para celebrar a chegada do próximo ano: "Decoração, iluminação com canhões de luz que iluminarão o céu de Copacabana, distribuição aos hóspedes de espumante para o momento da virada, e, três festas simultâneas, que juntas totalizam quase 2 mil pessoas. Além do cardápio assinado pelo nosso chef e bebida liberada, a animação é certa com bandas, DJ, e muitas surpresas, a festa termina com o café da manhã".

Shows em Copacabana

A tradicional queima de fogos em Copacabana será regida este ano por um maestro à frente de uma orquestra sinfônica. O espetáculo terá duração de 12 minutos.

"A Riotur está atuando para garantir aos cariocas e aos visitantes que vierem passar a virada aqui um momento único e inesquecível. Serão 12 palcos espalhados por dez pontos da cidade, tornando a festa mais democrática, plural e com muitas surpresas", afirmou o presidente da Riotur, Ronnie Costa.

Além da Princesinha do Mar, o Réveillon Rio 2024 será festejado em outras localidades da cidade: a Praia de Ramos, Praia do Flamengo, Penha, Parque Madureira, Praia de Sepetiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá e dois palcos inédito: Praça Mauá e Bangu.

Na Praça Mauá, haverá a presença de artistas cariocas e de fora do Rio. Já em Bangu, na Praça das Juras, estarão atrações que vão traduzir a brasilidade e apresentar diferentes ritmos musicais. De acordo com a Riotur, a programação dos outros bairros será anunciada nos próximos dias.

Venda de cartões especiais do Metrô para o Réveillon

As vendas dos cartões especiais para utilização do metrô durante o Réveillon já começaram. A partir das 19h do dia 31 de dezembro, os passageiros só poderão embarcar com os bilhetes comprados antecipadamente, que possuem horário de uso.

Os cartões já estão à venda nas estações Pavuna, Central do Brasil e Carioca, ambas no Centro, e Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, até o dia 25, sempre das 10h às 21h. A partir do dia 26, a venda será exclusiva na Carioca.

No ato da compra, os passageiros devem escolher entre cinco horários de embarque, que vem registrado no cartão de passagem. Das 19h às 20h, de 20h às 21h, de 21h às 22h, de 22h às 23h ou de 23h à meia-noite.

Para voltar das festas da virada de ano, os clientes poderão embarcar livremente, entre meia-noite e 5h, do dia 1º de janeiro.

O bilhete de ida e volta está sendo vendido por R$ 13,80. Já os cartões somente de ida ou de volta custam R$ 6,90, o mesmo valor da tarifa unitária do MetrôRio. Cada passageiro pode adquirir até 10 cartões.

O pagamento pode ser realizado em dinheiro ou em cartões de crédito e débito, nas bilheterias que já funcionam com este tipo de pagamento (Central e Pavuna), nos guichês sinalizados e nas demais estações (Pavuna e Jardim Oceânico), no guichê em funcionamento.



A partir do dia 26, a bilheteria especial da estação Carioca também aceitará pagamento em débito e crédito. A venda se encerra às 19h do dia 31 de dezembro, ou antes, caso esgotem os cartões.