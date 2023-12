Clientes da operadora em Saquarema e Rio das Ostras não precisam efetuar troca do chip - Divulgação

Publicado 13/12/2023 16:21

A TIM segue com a expansão da maior cobertura 5G do Brasil e acaba de ultrapassar o número de 200 cidades com sua rede de quinta geração. Na lista das novas ativações estão 23 municípios nos estados do Rio de Janeiro,da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Em terras fluminenses, as contempladas são Saquarema e Rio das Ostras.

Com as novas localidades, a operadora reforça seu compromisso com a qualidade do serviço e seu protagonismo no 5G, com mais de 7 mil antenas, representando quase a metade dos equipamentos 5G licenciados em todo o Brasil, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Na Bahia, as novas cidades contempladas pela expansão são Itabuna e as turísticas Ilhéus e Itacaré. Em Minas Gerais, a operadora ativou o sinal em Caeté, Lagoa Santa e Vespasiano, na Grande BH; Barbacena, município mais populoso da região Campos das Vertentes; Conselheiro Lafaiete, na região Central; e nas cidades do Sul do estado: Camanducaia, Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí, conhecida como o "Vale da Eletrônica”.



O 5G também está ativo em Chapecó, Garopaba e Penha, em Santa Catarina; nas paulistas Araçatuba, Mairiporã, Mogi Mirim e São Sebastião. No Rio Grande do Sul, passam a contar com o 5G os municípios de Capão da Canoa e São Leopoldo.



Com velocidades que podem chegar a 1Gbps, o 5G leva benefícios significativos para a economia local, possibilitando a automação do agronegócio e facilitando a vida da população com serviços de saúde e educação à distância, trabalho em home-office e crescimento do comércio eletrônico de produtos artesanais locais.

Para desfrutar da nova rede 5G da TIM, não é preciso trocar de chip, basta possuir um smartphone compatível com a tecnologia, sendo que quase 90% dos aparelhos disponíveis nos canais de venda da companhia são compatíveis.