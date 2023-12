Queda na demanda por vacinas e produtos relacionados ao tratamento da covid vai afetar faturamento da Pfizer - Divulgação/Pfizer

Queda na demanda por vacinas e produtos relacionados ao tratamento da covid vai afetar faturamento da Pfizer Divulgação/Pfizer

Publicado 13/12/2023 15:46

A Pfizer anunciou que sua receita pode cair no próximo ano, prejudicada por uma desaceleração contínua na demanda pela vacina contra a covid-19 e produtos relacionados da farmacêutica. A empresa tem como meta para 2024 uma receita de US$ 58,5 bilhões a US$ 61,5 bilhões, abaixo dos US$ 62,66 bilhões esperados por analistas consultados pela FactSet. Os números permaneceriam praticamente estáveis em relação a este ano, cuja meta da receita é de US$ 58 bilhões a US$ 61 bilhões.

A Pfizer disse que espera obter cerca de US$ 8 bilhões em receita no próximo ano com sua vacina contra a covid-19 e seu tratamento Paxlovid para a doença, uma queda em comparação a contribuição esperada para 2023, de aproximadamente US$ 12,5 bilhões em receita.

Além disso, a farmacêutica comunicou meta de lucros ajustados em 2024 de US$ 2,05 a US$ 2,25 por ação, abaixo dos US$ 3,17 por ação esperado pela FactSet.

Depois do anúncio, a ação da Pfizer passou a registrar perdas no mercado acionário em Nova York e caía 7,38%, por volta das 14h50 (de Brasília). No acumulado do ano até agora, os papéis da empresa tinham queda de 46,73%.